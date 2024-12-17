Самый большой в мире айсберг начал двигаться прочь от Антарктиды

Исследователи из Британской антарктической службы объявили, что колоссальный айсберг, обозначенный как A23a, начал двигаться и сейчас плывет по Южному океану. Путешествие айсберга дает ученым прекрасную возможность изучить, как гигантские айсберги влияют на окружающие экосистемы.

Что происходит?

В результате природных процессов гигантский A23a отделился от шельфового ледника Фильхнера-Ронне в Западной Антарктиде в 1986 году, но почти сразу застрял на морском дне к северу от Южных Оркнейских островов. Только в 2020 году он освободился и некоторое время плавал в море Ведделла. Впоследствии ледник попал в ловушку так называемого столба Тейлора — явления в океане, которое захватывает объекты в большие водные вихри над подводными горами. Так он и крутился вокруг собственной оси до сих пор, сообщает 24 Канал со ссылкой на British Antarctic Survey.

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Захватывающе видеть, как A23a снова движется после периодов застревания. Нам интересно посмотреть, пойдет ли он тем же маршрутом, что и другие большие айсберги, которые откололись от Антарктиды. И, что более важно, какое влияние это окажет на местную экосистему,

– говорит Эндрю Мейерс, океанограф Британской антарктической службы.

A23a весит почти триллион тонн, а его площадь по состоянию на август составляла 3672 квадратных километра. Он неоднократно претендовал на звание крупнейшего в мире айсберга, опередив нескольких крупных претендентов.

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Исследователи, которые наблюдают за айсбергом, ожидают, что он будет дрейфовать Антарктическим циркумполярным течением к теплым водам вокруг острова Южная Джорджия, где он, вероятно, распадется на бесчисленное количество меньших кусков и в конце концов растает.

Наблюдения

Год назад исследователи Британской антарктической службы наблюдали A23a во время изучения полярных экосистем в море Ведделла для проекта BIOPOLE. С борта научно-исследовательского судна RRS Sir David Attenborough они сфотографировали массивный айсберг и собрали образцы из вод вблизи него.

Мы знаем, что эти гигантские айсберги могут обеспечивать питательными веществами воды, через которые они проходят, создавая процветающие экосистемы в менее продуктивных районах. Но мы не знаем, какое влияние на этот процесс могут иметь отдельные айсберги, их масштаб и происхождение,

– говорит Лора Тейлор, ученая-биогеохимик из BIOPOLE.

Она добавляет: "Мы взяли образцы поверхностных вод океана позади, в непосредственной близости и впереди маршрута айсберга. Они должны помочь нам определить, какая жизнь могла сформироваться вокруг A23a и как она влияет на содержание углерода в океане и его баланс с атмосферой".

Пока неизвестно, как долго A23a будет оставаться крупнейшим в мире айсбергом, и что его океанское путешествие откроет для нас о морских экосистемах Антарктики.