В Средиземном море нашли новые остатки легендарного Александрийского маяка

В портовом городе Александрия, что в Египте, археологи подняли со дна Средиземного моря 22 огромных каменных блока. Эти фрагменты когда-то были частью легендарного маяка, одного из чудес древнего мира. Исследование этих находок поможет лучше воссоздать облик уникального сооружения.

Открытие на дне моря

Александрийский или Фаросский маяк был возведен около 280 года до нашей эры по приказу египетского царя Птолемея II Филадельфа. Это был один из самых высоких и самых технологичных объектов своего времени. Высота маяка превышала 100 метров, а его свет, созданный с помощью большого огня и отполированных металлических поверхностей, был виден на расстоянии до 50 километров, пишет 24 Канал со ссылкой на La Fondation.

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Среди поднятых блоков есть фрагменты огромных дверей весом от 70 до 80 тонн, а также части церемониального египетского столбика, который, возможно, был отдельным монументом. Ученые называют его "пилоном".



Среди недавно найденных каменных блоков есть фрагменты массивного дверного проема, который вел к конструкции маяка / Фото GEDEON Programmes/CEAlex



Виртуальная реконструкция монументальных дверей Александрийского маяка / Фото GEDEON Programmes/CEAlex

Эти находки уже добавляются в цифровой архив, который сейчас содержит информацию о более 100 камней, обнаруженных под водой за последние десять лет. Исследование возглавляет французский археолог и архитектор Изабель Гери, а в проекте участвуют историки, инженеры и архитекторы.

Маяк Александрии претерпел значительные разрушения из-за землетрясений и окончательно упал в XIV веке. Его руины впервые обнаружил под водой в 1994 году французский археолог Жан-Ив Эмперер.

Вместо физического восстановления сооружения исследователи создают ее виртуальную 3D-модель, так называемого "цифрового двойника". Новые блоки будут отсканированы, а данные передадут инженерам-волонтерам для реконструкции, что позволит проверить теории о строительстве и процессы разрушения маяка, а также воссоздать его первоначальный вид для виртуальных посетителей.



Этот рисунок 1909 года был основан на древних описаниях / Фото Hermann Thiersch

Свет маяка, вероятно, создавался с помощью огня из дерева или масла, а его концентрация достигалась благодаря металлическим отражателям, хотя детали этой технологии остаются неизвестными из-за потери этих элементов.

Маяк был не только функциональным сооружением для безопасной навигации кораблей, но и символом величия Александрии, города, основанного Александром Македонским в 332 году до нашей эры. Город стал столицей Египта во время правления династии Птолемеев и одним из богатейших центров древнего мира.