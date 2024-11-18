Илон Маск тайно изменил алгоритмы X, чтобы продвигать себя и республиканцев во время выборов

Исследование показало, что алгоритмы ленты рекомендаций в соцсети X изменились примерно в июле. Изменения, как пишут, внесли "на уровне платформы", что повысить в выдаче главу компании Илона Маска и страницы его коллег-консерваторов, с которыми он поддерживал на выборах Дональда Трампа.

Как это обнаружили

Прежде всего, стоит отметить, что все данные базируются на наблюдениях. Никаких конкретных строк кода, которые бы подтверждали эту теорию, у авторов, судя по всему не было, сообщает 24 Канал со ссылкой на статью Технологического университета Квинсленда.

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Исследователь цифровых медиа в университете Квинсленда Тимоти Грэм и профессор по коммуникациям и медиа-исследованиям Университета Монаша Марк Андриевич говорят, что Маск, возможно, настроил свой алгоритм, чтобы повысить популярность собственного аккаунта, а также аккаунтов других консервативно настроенных пользователей, начиная примерно с того момента, когда он объявил о поддержке президентской кампании Дональда Трампа.

Авторы показали, что посты Маска, которые и без того набирали немало просмотров и предпочтений, внезапно стали гораздо популярнее. Они проанализировали активность миллиардера сначала до, а затем после того, как он в июле поддержал Трампа. По результатам хорошо видно, что, начиная примерно с 13 июля, посты Маска получили на 138% больше просмотров и на 238% больше ретвитов, чем до этой даты.



Момент изменения алгоритмов зафиксировали в графике популярности страницы Маска / Фото Технологического университета Квинсленда

Они пришли к выводу, что показатели Маска "опережают общие тенденции привлечения, которые наблюдаются на всей платформе". Аккаунты других республиканцев, которые изучали аналогичным образом, испытали такой же рост, который начался в июле, хотя и в несколько меньшей степени.

Это не единственное подобное исследование

Интересно, что эти результаты похожи на другие недавние выводы The Wall Street Journal і The Washington Post о потенциальной предвзятости алгоритмов X в сторону правых сил. Издание писали, что практически все "мегавирусные" твиты были от республиканцев. Члены партии также быстрее росли в количестве подписчиков, имели больше просмотров и чаще появлялись в рекомендациях, чем их соперники демократы.

Вместе с тем исследователи говорят, что они были ограничены "относительно небольшим количеством данных", которые можно было собрать, поскольку платформа давно закрыла доступ к своему API.

Таким образом, все это может означать прямое вмешательство в выборы США, о чем так активно кричат и Маск, и Трамп, и многие другие республиканцы. Избранный президент, например, ранее анонсировал неминуемую ответственность для всех, кто попытается манипулировать результатами, намекая на Камалу Гарис.