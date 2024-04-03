Amazon закрывает бескассовые магазины: вместе с ИИ системой управляли 1000 работников из Индии

Компания Amazon решила отказаться от своих экспериментальных бескассовых продуктовых магазинов. Магазины, в которых использовалась инновационная технология Amazon Just Walk Out, позволяли покупателям брать свои товары и выходить без очереди, не дожидаясь оплаты.

Как все должно было работать?

Система Just Walk Out полагалась на сеть камер и датчиков для отслеживания покупок клиентов. Однако выяснилось, что эту якобы передовую технологию дополняли более 1 000 людей-подрядчиков в Индии, которые выполняли функции удаленных кассиров.

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. Работники на практике проверяли, правильно ли алгоритмы интерпретировали информацию и исправляли ее в случае необходимости. Например, система могла "не увидеть" мелкий пакет, или не понять, что взял в руки клиент, если ракурс был недостаточно широким. Поэтому работники могли вносить правки и улучшать работу алгоритма.

Это разоблачение вызвало шквал критики: многие и так считали проект Just Walk Out негативным явлением, которое приводит к увеличению пешеходного потока в магазины Amazon, одновременно подрывая возможности трудоустройства на местах.

Вместо заброшенной системы Amazon сейчас переключает свое внимание на Dash Carts, которые содержать сканеры и экраны непосредственно в тележках для покупок. Хотя концепция Dash Carts менее амбициозная, чем Just Walk Out, она является продолжением усилий Amazon по внедрению инноваций в сфере розничной торговли.

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Развертывание Just Walk Out началось в 2018 году с обещаний революционизировать опыт розничной торговли во всем мире. Однако за пять лет система столкнулась с многочисленными проблемами, в частности с медленной работой и высокой стоимостью внедрения.

Критики также выражают обеспокоенность относительно практики Amazon в сфере обработки данных, обвиняя компанию в сборе конфиденциальной информации о клиентах без надлежащего раскрытия. В прошлом году против Amazon был подан коллективный иск, в котором утверждалось, что компания продает данные клиентов третьим лицам без их согласия.

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Несмотря на агрессивную экспансию Amazon на продуктовый рынок, его присутствие все еще отстает от таких конкурентов, как Walmart, Costco и Kroger. Переход на Dash Carts ставит под сомнение подход компании к конфиденциальности данных в будущем.