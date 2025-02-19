Читалки Kindle потеряют возможность загрузки и резервного копирования книг

С 26 февраля 2025 года Amazon удалит функцию, позволявшую загружать приобретенные книги на компьютер и копировать их на Kindle через USB.

Компания подтвердила, что эта опция больше не будет доступна на ее сайте, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

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Почему это важно

Функция загрузки через USB была полезной для тех, кто не имел доступа к Wi-Fi. Хотя процесс был довольно трудоемким – книги приходилось загружать отдельно – он обеспечивал возможность сохранять резервные копии.

Кроме того, Amazon неоднократно изымала книги из своего онлайн-магазина или даже удаляла их с устройств пользователей.

Один из самых известных случаев произошел в 2009 году, когда компания без предупреждения удалила с Kindle приобретенные копии романов Джорджа Оруэлла "1984" и "Скотный двор" из-за проблем с правами на их публикацию.

Также недавно были заменены обновленные версии книг Роальда Дала, включая "Чарли и шоколадная фабрика", где были изменены формулировки в тексте.

Удаление функции усложнит сохранение резервных копий и конвертацию электронных книг в форматы, пригодные для использования на устройствах, отличных от Kindle.

Загруженные через сайт Amazon файлы имели формат AZW3, который позволял легко удалять DRM-защиту с помощью специального программного обеспечения. Однако современные Kindle используют формат KFX, введенный в 2015 году, что улучшает шрифты и макеты, но имеет более жесткую DRM-защиту.

Как работала функция загрузки книг

Опция "Загрузить и передать через USB" сохранялась еще с тех времен, когда Kindle не поддерживали Wi-Fi. Она была доступна в библиотеке контента Amazon – пользователи могли выбрать приобретенную книгу, нажать "Больше действий", выбрать соответствующее Kindle-устройство и загрузить файл на компьютер.

Сейчас при попытке воспользоваться этой функцией на экране появляется новое предупреждение:

С 26 февраля 2025 года опция 'Download & Transfer via USB' больше не будет доступна. Вы все еще можете отправлять книги Kindle на свои устройства через Wi-Fi, выбрав опцию "Доставить или Удалить с устройства".

Официальный комментарий Amazon

Amazon подтвердила изменения в своем заявлении изданию The Verge.

Пользователи могут продолжать читать книги, которые уже загружены на их устройства Kindle, и получать новый контент через приложение Kindle, Kindle для веба или непосредственно через Kindle-устройства с поддержкой Wi-Fi,

– сообщила представитель компании Джеки Берк.

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После отключения этой функции пользователи все еще смогут вручную копировать файлы на Kindle через USB с помощью приложений Amazon или сторонних программ, таких как Calibre. Однако загружать файлы своих приобретенных книг на компьютер больше не удастся.