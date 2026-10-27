Это коснется всех: пузырь искусственного интеллекта вот-вот лопнет, утверждают рыночные аналитики

Риски спекулятивного рынка искусственного интеллекта

Согласно новому исследованию аналитического центра OpenMarkets, вероятность глубокого и резкого краха сферы искусственного интеллекта стремительно растет. Триллионы долларов, привлекаемые для развития инноваций, в значительной степени опираются на спекулятивные долги. Ведущие лаборатории ИИ до сих пор не получают достаточной прибыли для покрытия своих колоссальных расходов, поэтому финансовая система оказалась под угрозой, пишет Futurism.

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Если отрасль искусственного интеллекта не сможет погасить свои растущие долги, это может привести к финансовому краху, который распространится далеко за пределы технологического сектора– прокомментировали специалисты из OpenMarkets в своем отчете "Готовьтесь к удару".

Параллели с ипотечным кризисом 2008 года

Исследователи рынка обнаружили, что нынешняя финансовая ситуация уникальна по своим масштабам и рискам, однако она имеет тревожные аналогии с кризисом ненадежных ипотечных кредитов 2008 года. Финансисты стремятся удержать технологические компании на плаву любой ценой, из-за чего возникают серьезные угрозы для сбережений рядовых граждан.

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Спекулятивные долги дата-центров упаковывают и продают пенсионным фондам, университетским эндаументам и другим институциональным инвесторам способом, который зловеще напоминает пузырь ипотечного кредитования– добавили аналитики.

Дерегулирование и угрозы для экономики

Несмотря на рост рисков, администрация Трампа и федеральные финансовые регуляторы активно отменяют ограничения и защитные барьеры в финансово-технологическом секторе. В краткосрочной перспективе это помогает удержать рынок от падения, однако в случае краха последствия окажутся гораздо тяжелее.

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Аналитики призывают Конгресс и правительство действовать немедленно. Они предлагают пролить свет на реальные финансовые показатели компаний, занимающихся искусственным интеллектом, прекратить раздувать пузырь льготами и субсидиями, а также защитить пенсионные сбережения граждан для обеспечения экономической стабильности.