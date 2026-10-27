Накриє всіх: бульбашка штучного інтелекту ось-ось лусне, кажуть аналітики ринку

Ризики спекулятивного ринку штучного інтелекту

Згідно з новим дослідженням аналітичного центру OpenMarkets, ймовірність глибокого та жорсткого краху сфери штучного інтелекту стрімко зростає. Трильйони доларів, які залучають у розвиток інновацій, значною мірою спираються на спекулятивні борги. Провідні лабораторії ШІ досі не отримують достатніх прибутків для покриття своїх колосальних витрат, тому фінансова система опинилася під загрозою, пише Futurism.

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Якщо галузь штучного інтелекту не зможе повернути свої борги, що зростають, це може спричинити фінансовий крах, який пошириться далеко за межі технологічного сектору– прокоментували фахівці з OpenMarkets у своєму звіті "Готуйтеся до удару".

Паралелі з іпотечною кризою 2008 року

Дослідники ринку виявили, що нинішня фінансова ситуація є унікальною за своїми масштабами та ризиками, проте вона має тривожні аналогії з кризою ненадійних іпотечних кредитів 2008 року. Фінансисти прагнуть утримати технологічні компанії на плаву за будь-яку ціну, через що виникають серйозні загрози для накопичень пересічних громадян.

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Спекулятивні борги дата-центрів упаковують і продають пенсійним фондам, університетським ендаументам та іншим інституційним інвесторам способом, який зловісно нагадує бульбашку іпотечного кредитування– додали аналітики.

Дерегуляція та загрози для економіки

Попри зростання ризиків, адміністрація Трампа та федеральні фінансові регулятори активно скасовують обмеження та захисні бар'єри у фінансово-технологічному секторі. У короткостроковій перспективі це допомагає утримувати ринок від падіння, однак у разі краху наслідки виявляться набагато важчими.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Аналітики закликають Конгрес і урядовців діяти негайно. Вони пропонують пролити світло на реальні фінансові показники компаній ШІ, припинити роздувати бульбашку пільгами та субсидіями, а також захистити пенсійні заощадження громадян для забезпечення економічної стабільності.