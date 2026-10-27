Это коснется всех: пузырь искусственного интеллекта вот-вот лопнет, утверждают рыночные аналитики

Аналитический центр OpenMarkets опубликовал тревожный отчет о финансовом состоянии отрасли искусственного интеллекта. Огромные долги и растущие расходы ведущих лабораторий грозят вызвать масштабный экономический кризис, который выйдет далеко за пределы технологического сектора.

Риски спекулятивного рынка искусственного интеллекта

Согласно новому исследованию аналитического центра OpenMarkets, вероятность глубокого и резкого краха сферы искусственного интеллекта стремительно растет. Триллионы долларов, привлекаемые для развития инноваций, в значительной степени опираются на спекулятивные долги. Ведущие лаборатории ИИ до сих пор не получают достаточной прибыли для покрытия своих колоссальных расходов, поэтому финансовая система оказалась под угрозой, пишет Futurism.

Если отрасль искусственного интеллекта не сможет погасить свои растущие долги, это может привести к финансовому краху, который распространится далеко за пределы технологического сектора,

– прокомментировали специалисты из OpenMarkets в своем отчете "Готовьтесь к удару".

Параллели с ипотечным кризисом 2008 года

Исследователи рынка обнаружили, что нынешняя финансовая ситуация уникальна по своим масштабам и рискам, однако она имеет тревожные аналогии с кризисом ненадежных ипотечных кредитов 2008 года. Финансисты стремятся удержать технологические компании на плаву любой ценой, из-за чего возникают серьезные угрозы для сбережений рядовых граждан.

Спекулятивные долги дата-центров упаковывают и продают пенсионным фондам, университетским эндаументам и другим институциональным инвесторам способом, который зловеще напоминает пузырь ипотечного кредитования,

– добавили аналитики.

Дерегулирование и угрозы для экономики

Несмотря на рост рисков, администрация Трампа и федеральные финансовые регуляторы активно отменяют ограничения и защитные барьеры в финансово-технологическом секторе. В краткосрочной перспективе это помогает удержать рынок от падения, однако в случае краха последствия окажутся гораздо тяжелее.

Аналитики призывают Конгресс и правительство действовать немедленно. Они предлагают пролить свет на реальные финансовые показатели компаний, занимающихся искусственным интеллектом, прекратить раздувать пузырь льготами и субсидиями, а также защитить пенсионные сбережения граждан для обеспечения экономической стабильности.