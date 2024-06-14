Какое будущее ждет электрические автомобили

Согласно новому отчету, продажи электромобилей продолжат расти, несмотря на смешанные краткосрочные перспективы. Исследователи объяснили эту неопределенную двусмысленность.

Что дальше для электромобилей

Долгосрочный прогноз развития электромобилей указывает на то, что быстрое падение цен на аккумуляторы, прогресс в технологии батарей следующего поколения и улучшение относительной экономичности электрических машин по сравнению с аналогами на бензиновых двигателях поддержат рост рынка по всему миру. Однако в отчете отмечается, что окно для достижения глобального нулевого уровня выбросов сейчас уже, чем когда-либо.

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Вот семь основных выводов, которые можно выделить из отчета:

Мировые продажи пассажирских электромобилей продолжают расти, но медленнее, чем раньше, в ближайшие несколько лет.

Ожидается, что продажи пассажирских электромобилей превысят 30 миллионов в 2027 году и вырастут до 73 миллионов в год в 2040 году. В последующие четыре года продажи электромобилей будут расти в среднем на 21% в год, если будет отсутствовать новое политическое вмешательство, по сравнению со средним показателем 61% в период с 2020 по 2023 год.

Доля электромобилей в мировых продажах новых легковых автомобилей возрастет до 33% в 2027 году с 17,8% в 2023 году. Только Китай (60%) и Европа (41%) превысят этот средний мировой показатель в то время. К 2027 году продажи электромобилей в Бразилии вырастут в пять раз, а в Индии — втрое.

Продажи автомобилей с ДВС достигли пика.

Продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания достигли пика в 2017 году и к 2027 году будут на 29% ниже. Переход к электромобилям сейчас является основным методом декарбонизации автомобильного транспорта.

Гибриды могут играть значительную роль в ближайшей перспективе, в частности на рынках со все более жесткими правилами по экономии топлива, но не в долгосрочной. Согласно прогнозу, к 2030 году гибриды составят от 5% до 45% от общего объема продаж, в зависимости от рынка.

К 2030 году электрические тяжелые грузовики станут экономически жизнеспособными для большинства случаев использования.

В более тяжелых сегментах аккумуляторные электрические грузовики сначала в основном используются в городских циклах работы. Но их экономичность улучшается даже на междугородних маршрутах и примерно к 2030 году приблизится к показателям дизельных силовых агрегатов.

Пока что электрические грузовики не достигли желаемых вершин, а грузовик от Tesla вообще разочаровал едва ли не всех, кто его ждал.

Перспективы грузовиков на топливных элементах гораздо меньше.

Литий-железо-фосфатные батареи (LFP) завоевывают рынок электромобилей.

Совершенствование технологии LFP увеличивает их долю на рынке, особенно в Китае, где цены на батареи стремительно упали.

В течение следующих двух лет доля LFP на мировом рынке пассажирских электромобилей превысит 50%. Никель и марганец почувствуют наибольшее давление в результате. Из-за перехода на более дешевые химикаты потребление никеля и марганца к 2025 году снизится на 25% и 38%, соответственно.

Чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию для электромобилей, индустрия зарядных устройств должна будет быстро развиваться в течение следующего десятилетия.

В зависимости от сценария, к 2050 году совокупные инвестиции в инфраструктуру зарядных станций, их установки и обслуживания составят от 1,6 до 2,5 триллиона долларов США.

Избыток мощностей является большой проблемой для производителей аккумуляторов.

Запланированные до конца 2025 года производственные мощности по производству литий-ионных элементов более чем в пять раз превышают мировой спрос на аккумуляторные батареи, который ожидается в этом году на уровне 1,5 тераватт-часа. Ежегодный спрос на литиевые батареи быстро растет в сценарии экономического перехода BloombergNEF, приближаясь к 5,9 тераватт-часа ежегодно до 2035 года.

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Достижение глобального автопарка с нулевым уровнем выбросов к 2050 году требует гораздо более быстрого перехода.

Несмотря на прогресс, мировой автомобильный транспорт все еще не приблизился к нулевой траектории. К 2035 году на дорогах будет 476 миллионов электромобилей, а к 2040 году их количество возрастет до 722 миллионов, что составит 45% автопарка. В сценарии чистого нуля к 2050 году эти цифры должны были бы составлять 679 миллионов и 1,1 миллиарда соответственно.

Нулевой сценарий предусматривает, что к 2050 году 100% автомобильного парка будет электрическим, но сейчас аналитики говорят, что нам удастся достичь лишь 69% этих результатов к 2050 году.