Android 15 beta 3 доступна: каких функций ждать пользователям на своих смартфонах

Компания Google выпустила третью бета-версию Android 15, что стало важной вехой на пути к достижению мобильной операционной системой статуса "Стабильность платформы" (Platform Stability). Это означает, что API-интерфейсы для разработчиков и поведение, связанное с приложениями, завершены, что позволяет разработчикам с уверенностью выпускать программные продукты, ориентированные на Android 15, в Google Play.

Ключевые функции и улучшения

Последняя бета-версия представляет множество новых функций, направленных на улучшение работы с медиа и искусственным интеллектом, оптимизацию работы аккумулятора, повышение стабильности работы приложений, а также усиление защиты конфиденциальности и безопасности пользователей на различных устройствах, сообщает Техно 24.

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1. Усовершенствованные методы аутентификации

Android 15 делает акцент на биометрических ключах или ключах доступа к коду блокировки как основных методах входа в аккаунты в оптимизированных приложениях. Если эти методы будут отклонены, система предложит альтернативные варианты входа, которые будут удобно отображаться на клавиатуре системы или в выпадающих списках в полях учетных данных. Сторонние разработчики теперь могут интегрироваться с механизмом аутентификации системы, обеспечивая бесперебойную и безопасную работу пользователей.

2. Отказ от использования WebSQL в WebView

Компонент Android WebView официально изъял поддержку WebSQL. Параметры setDatabaseEnabled и getDatabaseEnabled теперь устарели. После того, как Chrome ранее изъял технологию WebSQL, Android WebView больше не будет ее поддерживать, и в течение следующих 12 месяцев эти методы будут деактивированы во всех версиях Android.

3. Технические инновации и изменения

Google выделил несколько важных технических изменений в Android 15. Одно из важных обновлений касается поведения состояния пакетов FLAG_STOPPED. Теперь приложения будут сохранять свой остановленный статус до тех пор, пока не будут явно запущены или не будут опосредованно взаимодействовать с пользователем.

Кроме того, Android 15 поддерживает страницы памяти размером 16 кбайт. Приложения, разработанные с помощью Android Native Development Kit (NDK), должны быть перекомпонованы для поддержки этих больших страниц памяти, чтобы обеспечить совместимость с физическими компонентами устройства.

Внедрение функции "Частное пространство" добавляет дополнительный уровень безопасности. Эта функция позволяет пользователям хранить конфиденциальные приложения в отдельном пространстве на устройстве, защищенном дополнительными мерами аутентификации.

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Советы разработчикам и совместимость

Google призывает разработчиков обратить внимание на эти обновления и соответственно адаптировать свои программы. Список совместимых устройств для установки Android 15 доступен на специальной странице. Разработчики и энтузиасты также могут загрузить 64-разрядные образы системы для запуска Android 15 через эмулятор в Android Studio, что облегчит тестирование и разработку.