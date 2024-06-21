Ключові функції та покращення

Остання бета-версія представляє безліч нових функцій, спрямованих на покращення роботи з медіа та штучним інтелектом, оптимізацію роботи акумулятора, підвищення стабільності роботи додатків, а також посилення захисту конфіденційності та безпеки користувачів на різних пристроях, повідомляє Техно 24.

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1. Удосконалені методи автентифікації

Android 15 робить акцент на біометричних ключах або ключах доступу до коду блокування як основних методах входу в акаунти в оптимізованих додатках. Якщо ці методи будуть відхилені, система запропонує альтернативні варіанти входу, які будуть зручно відображатися на клавіатурі системи або у випадаючих списках у полях облікових даних. Сторонні розробники тепер можуть інтегруватися з механізмом автентифікації системи, забезпечуючи безперебійну та безпечну роботу користувачів.

2. Відмова від використання WebSQL у WebView

Компонент Android WebView офіційно вилучив підтримку WebSQL. Параметри setDatabaseEnabled і getDatabaseEnabled тепер застаріли. Після того, як Chrome раніше вилучив технологію WebSQL, Android WebView більше не буде її підтримувати, і протягом наступних 12 місяців ці методи будуть деактивовані у всіх версіях Android.

3. Технічні інновації та зміни

Google виділив кілька важливих технічних змін в Android 15. Одне з важливих оновлень стосується поведінки стану пакунків FLAG_STOPPED. Тепер додатки зберігатимуть свій зупинений статус до тих пір, поки не будуть явно запущені або не будуть опосередковано взаємодіяти з користувачем.

Крім того, Android 15 підтримує сторінки пам'яті розміром 16 кбайт. Додатки, розроблені за допомогою Android Native Development Kit (NDK), повинні бути перекомпоновані для підтримки цих більших сторінок пам'яті, щоб забезпечити сумісність з фізичними компонентами пристрою.

Впровадження функції "Приватний простір" додає додатковий рівень безпеки. Ця функція дозволяє користувачам зберігати конфіденційні програми в окремому просторі на пристрої, захищеному додатковими заходами автентифікації.

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Поради розробникам і сумісність

Google закликає розробників звернути увагу на ці оновлення і відповідно адаптувати свої програми. Список сумісних пристроїв для встановлення Android 15 доступний на спеціальній сторінці. Розробники та ентузіасти також можуть завантажити 64-розрядні образи системи для запуску Android 15 через емулятор в Android Studio, що полегшить тестування і розробку.