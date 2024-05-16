Вторая бета-версия Android 15 вышла с новыми функциями и ощутимыми изменениями

На второй день конференции для разработчиков I/O 2024 компания Google раскрыла больше о своей операционной системе Android 15, которая выйдет осенью, а также выпустила вторую бета-версию, которую уже могут опробовать владельцы некоторых смартфонов. На этот раз она содержит несколько интересных обновлений.

Что нового в Android 15 Beta 2

Первое, о чем упоминает Google, – это стабильность самой тестовой версии. Как уверяет компания, уже сейчас вы сможете пользоваться ею ежедневно без каких-либо проблем. Это весьма интересно, потому что обычно такие беты являются нестабильными, полными багов и ошибок. Поэтому устанавливать их большинству пользователей нет смысла.

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Компания снова вспомнила функцию "Частное пространство", о которой мы уже слышали ранее. Она позволяет создать отдельную зону для выбранных вами приложений. Google в основном говорит об этом как о цифровом сейфе для "приложений, к которым вы не хотите, чтобы другие могли легко получить доступ или увидеть". Доступ к ним можно получить из нижней части меню приложений после того, как вы авторизуетесь с помощью отпечатка пальца, пароля или PIN-кода, отличного от того, который вы используете для разблокировки своего телефона.

Оповещения и данные программ, хранящихся в этом личном пространстве, будут изолированы от остальных данных телефона с помощью отдельного профиля пользователя. Они также будут скрыты от последних настроек и других программ, когда вы заблокируете личное пространство.



Функция "Личное пространство" / Скриншот 24 Канала

Кроме того, в Android 15 Beta 2 появится возможность не просто использовать пары приложений в режиме разделенного экрана, но и запомнить их комбинацию, сохранив ее на панели задач или рабочем столе. Нажимая на иконку пары, система сразу будет открывать два приложения в режиме разделенного экрана.



Функция "Сохранить пары приложений" / Фото 9to5google

С Android 15 Beta 2 Google начнет собирать новые типы данных для Health Connect. Это температура кожи и планы тренировок, которые будут собираться для того, чтобы обеспечить лучший общий опыт, чем раньше. Отслеживание температуры кожи позволит пользователям хранить и при желании делиться (например, с врачом) более точными данными о температуре из своих нательных или других устройств для отслеживания, тогда как планы тренировок - это в основном структурированные планы занятий и упражнений, которые помогут пользователям достичь своих фитнес-целей без проблем.

Еще одно изменение в Android 15 Beta 2 – это новая опция, которая позволяет системе обращаться к вам так, как вы хотите. Это означает, что система будет обращаться к вам теми местоимениями (он/она/они), которые вы сами выберете. Сейчас это начинается только с французского, но в будущем будет расширено на другие языки. Вы сможете получить доступ к новой настройке в Настройках – Система – Языки и ввод – Языки системы – Выберите, как к вам обращаться.

Также улучшен доступ к выбранным фотографиям : теперь приложения могут показывать только последние выбранные фотографии и видео, когда предоставлен частичный доступ к медиафайлам. Это может улучшить работу программ, которые часто запрашивают доступ к фотографиям и видео.

: теперь приложения могут показывать только последние выбранные фотографии и видео, когда предоставлен частичный доступ к медиафайлам. Это может улучшить работу программ, которые часто запрашивают доступ к фотографиям и видео. Более плавный переход при входе в режим "Картинка в картинке" (PiP) : Android 15 Beta 2 позволяет разработчикам приложений быстро переключать видимость нерелевантных элементов интерфейса для окна PiP, обеспечивая более плавную анимацию входа в PiP без мерцания.

: Android 15 Beta 2 позволяет разработчикам приложений быстро переключать видимость нерелевантных элементов интерфейса для окна PiP, обеспечивая более плавную анимацию входа в PiP без мерцания. Насыщенные вибрационные эффекты для уведомлений. Это позволит пользователям различать различные типы оповещений, не глядя на свои устройства.

Это позволит пользователям различать различные типы оповещений, не глядя на свои устройства. Автоматическое включение Bluetooth по утрам, когда вы просыпаетесь , чтобы ваши устройства самостоятельно подключились к смартфону.

, чтобы ваши устройства самостоятельно подключились к смартфону. Переработанная панель аутентификации. Она стала выше с дополнительными меню выбора и новым интерфейсом.

Новое меню "Безопасность и конфиденциальность".

Встроенное меню подключения слуховых аппаратов.

Редизайн панели громкости.

Новый вид панели громкости / Фото 9to5google

Контрастность цветов. Ранее эта опция была в настройках для разработчиков без особого интерфейса. Теперь она получает собственное меню для легкого редактирования.

Переработанные виджеты с большим количеством настроек и новыми элементами.

Кроме этого, добавлен еще ряд мелких обновлений, которые обычному пользователю не будут заметны.

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Сейчас бета-версия Android 15 доступна для таких смартфонов: