Вторая бета-версия Android 15 вышла с новыми функциями и ощутимыми изменениями
На второй день конференции для разработчиков I/O 2024 компания Google раскрыла больше о своей операционной системе Android 15, которая выйдет осенью, а также выпустила вторую бета-версию, которую уже могут опробовать владельцы некоторых смартфонов. На этот раз она содержит несколько интересных обновлений.
Что нового в Android 15 Beta 2
Первое, о чем упоминает Google, – это стабильность самой тестовой версии. Как уверяет компания, уже сейчас вы сможете пользоваться ею ежедневно без каких-либо проблем. Это весьма интересно, потому что обычно такие беты являются нестабильными, полными багов и ошибок. Поэтому устанавливать их большинству пользователей нет смысла.
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Компания снова вспомнила функцию "Частное пространство", о которой мы уже слышали ранее. Она позволяет создать отдельную зону для выбранных вами приложений. Google в основном говорит об этом как о цифровом сейфе для "приложений, к которым вы не хотите, чтобы другие могли легко получить доступ или увидеть". Доступ к ним можно получить из нижней части меню приложений после того, как вы авторизуетесь с помощью отпечатка пальца, пароля или PIN-кода, отличного от того, который вы используете для разблокировки своего телефона.
Оповещения и данные программ, хранящихся в этом личном пространстве, будут изолированы от остальных данных телефона с помощью отдельного профиля пользователя. Они также будут скрыты от последних настроек и других программ, когда вы заблокируете личное пространство.
Функция "Личное пространство" / Скриншот 24 Канала
Кроме того, в Android 15 Beta 2 появится возможность не просто использовать пары приложений в режиме разделенного экрана, но и запомнить их комбинацию, сохранив ее на панели задач или рабочем столе. Нажимая на иконку пары, система сразу будет открывать два приложения в режиме разделенного экрана.
Функция "Сохранить пары приложений" / Фото 9to5google
С Android 15 Beta 2 Google начнет собирать новые типы данных для Health Connect. Это температура кожи и планы тренировок, которые будут собираться для того, чтобы обеспечить лучший общий опыт, чем раньше. Отслеживание температуры кожи позволит пользователям хранить и при желании делиться (например, с врачом) более точными данными о температуре из своих нательных или других устройств для отслеживания, тогда как планы тренировок - это в основном структурированные планы занятий и упражнений, которые помогут пользователям достичь своих фитнес-целей без проблем.
Еще одно изменение в Android 15 Beta 2 – это новая опция, которая позволяет системе обращаться к вам так, как вы хотите. Это означает, что система будет обращаться к вам теми местоимениями (он/она/они), которые вы сами выберете. Сейчас это начинается только с французского, но в будущем будет расширено на другие языки. Вы сможете получить доступ к новой настройке в Настройках – Система – Языки и ввод – Языки системы – Выберите, как к вам обращаться.
- Также улучшен доступ к выбранным фотографиям: теперь приложения могут показывать только последние выбранные фотографии и видео, когда предоставлен частичный доступ к медиафайлам. Это может улучшить работу программ, которые часто запрашивают доступ к фотографиям и видео.
- Более плавный переход при входе в режим "Картинка в картинке" (PiP): Android 15 Beta 2 позволяет разработчикам приложений быстро переключать видимость нерелевантных элементов интерфейса для окна PiP, обеспечивая более плавную анимацию входа в PiP без мерцания.
- Насыщенные вибрационные эффекты для уведомлений. Это позволит пользователям различать различные типы оповещений, не глядя на свои устройства.
- Автоматическое включение Bluetooth по утрам, когда вы просыпаетесь, чтобы ваши устройства самостоятельно подключились к смартфону.
- Переработанная панель аутентификации. Она стала выше с дополнительными меню выбора и новым интерфейсом.
- Новое меню "Безопасность и конфиденциальность".
- Встроенное меню подключения слуховых аппаратов.
- Редизайн панели громкости.
Новый вид панели громкости / Фото 9to5google
- Контрастность цветов. Ранее эта опция была в настройках для разработчиков без особого интерфейса. Теперь она получает собственное меню для легкого редактирования.
- Переработанные виджеты с большим количеством настроек и новыми элементами.
Кроме этого, добавлен еще ряд мелких обновлений, которые обычному пользователю не будут заметны.
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Сейчас бета-версия Android 15 доступна для таких смартфонов:
- Pixel 8a.
- Pixel 8 Pro.
- Pixel 8.
- Pixel Tablet.
- Pixel Fold.
- Pixel 7a.
- Пиксель 7 Про.
- Pixel 7.
- Pixel 6a.
- Пиксель 6 Про.
- Pixel 6.