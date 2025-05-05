Google тестирует совершенно новую функцию в Android 16: смартфоны смогут превращаться в ПК

В новой версии Android 16 Google внедряет один из самых ожидаемых функционалов – встроенный режим рабочего стола. Эта функция будет активироваться при подключении к монитору и позволит пользоваться смартфоном, как компьютером. Эта функция напоминает Samsung DeX и предполагает работу с окнами, панелью задач и удобным интерфейсом в стиле классической десктопной ОС.

Первым о появлении этой возможности сообщил журналист и эксперт по Android Мишаал Рахман из Android Authority, информирует 24 Канал.

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Ему удалось вручную активировать режим рабочего стола через настройки для разработчиков на смартфоне Google Pixel 8 Pro с последней бета-версией Android 16. После подключения к совместимому монитору система автоматически загрузила интерфейс, похожий на традиционные десктопные операционные системы.

Как отмечает издание The Verge, новый режим внешне и функционально очень напоминает Samsung DeX, что уже давно позволяет владельцам устройств Galaxy использовать смартфон как мини-компьютер с подключением к внешнему дисплею.

В режиме Desktop Mode статусная панель размещена в верхней части экрана и показывает информацию о сигнале, Wi-Fi и другие важные показатели. Внизу расположена панель задач с закрепленными приложениями. Есть и аналог меню "Пуск", а справа – стандартные кнопки навигации Android.

Приложения открываются в оконном режиме, подобном интерфейсу планшетной версии Android, однако с дополнительными функциями, характерными для десктопов. Например, поддерживается возможность прикрепления окон к левой или правой части экрана (snap windows).

Еще год назад Google тестировала упрощенную версию этого режима, которая позволяла только отображение отдельных окон на большом экране. Однако в марте компания существенно обновила функцию, добавив настройки макета экрана, в частности возможность настраивать размещение виртуальных мониторов – как в обычных ПК.

По словам Рахмана, функция может не попасть в финальный релиз Android 16, ожидаемого этой весной, поэтому ее запуск могут отложить до одного из следующих обновлений или даже до Android 17, релиз которого может состояться только в 2026 году.