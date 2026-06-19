Не спешите обновляться до Android 17: в новой системе находят многочисленные ошибки

Выход стабильной версии Android 17 должен был стать долгожданным событием для владельцев смартфонов Google Pixel. Однако первые дни после релиза принесли не только новые функции, но и волну жалоб от пользователей на серьёзные сбои в работе устройств, что заставляет задуматься о целесообразности немедленного перехода на новую ОС.

Новые возможности на фоне технических проблем

Компания Google официально выпустила стабильную версию Android 17, которая начала поступать на устройства Pixel 16 июня 2026 года. Обновление охватывает широкую линейку гаджетов – от серии Pixel 6 до новейших моделей Pixel 10, а также складные смартфоны и планшеты. Размер пакета для загрузки составляет примерно 1,5 гигабайта, и он приносит ряд косметических и функциональных изменений, пишет 24 Канал.

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Среди главных нововведений разработчики выделяют функцию App Bubbles, которая позволяет превращать любое приложение в плавающее окно, а также усовершенствованную защиту персональных данных. Также в систему добавили раздельные кнопки для Wi-Fi и мобильного интернета в меню быстрых настроек, что значительно упрощает управление сетью.

Несмотря на обширный список улучшений, первые пользователи уже столкнулись с неприятными сюрпризами.

Проблемы в Gmail

Одной из самых раздражающих ошибок стал баг в почтовом клиенте Gmail, пишет 9to5Google. Владельцы Pixel сообщают, что при попытке ответить на электронное письмо или создать новое сообщение клавиатура просто не появляется. Вместо неё на экране отображается лишь заглушка ИИ-функции "Help me write", которая перекрывает текстовое поле и не позволяет начать набор текста.

Некоторые пользователи нашли временное решение: они переводят смартфон в альбомный режим, что иногда заставляет клавиатуру вернуться на экран.

Виджеты исчезают с экрана

Еще одна серьезная проблема касается виджетов на рабочем столе. После установки Android 17 многие владельцы смартфонов обнаружили, что все их виджеты исчезли, а добавить новые невозможно, поскольку они исчезли даже из меню выбора, сообщает Android Authority. Исследование бага показало, что этот сбой в основном затрагивает тех, кто использует "Рабочий профиль" (Work Profile) на своём устройстве.

"Мы знаем об этом баге, затрагивающем пользователей рабочих профилей, и исправление будет выпущено в обновлении программного обеспечения в ближайшее время",

– прокомментировал представитель компании Google.

Wi-Fi также работает со сбоями

Не обошли систему и проблемы с беспроводной связью. Пользователи заметили странное поведение Wi-Fi: смартфон показывает стабильное подключение, но во многих приложениях, таких как TikTok или даже собственные сервисы Google, интернет фактически отсутствует, отмечает Tech Advisor.

Предварительный анализ указывает на то, что причиной могут быть настройки протокола IPv6 на домашних роутерах. Этот баг зафиксирован на моделях от Pixel 7 до Pixel 10 включительно.

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Не спешите с обновлением

Ситуация, когда крупное обновление Android выходит с сбоями, является привычной для экосистемы Google. Компания традиционно использует первых пользователей в качестве финальных тестеров, исправляя критические ошибки уже после официального релиза.

В истории были случаи, когда после перехода на новую версию ОС смартфоны Pixel вообще превращались в "кирпичи" и отказывались включаться. Текущие проблемы с виджетами, Wi-Fi и клавиатурой лишь подтверждают правило: устанавливать новую систему в первую же неделю – это всегда риск.

Эксперты рекомендуют владельцам Google Pixel подождать несколько недель, пока разработчики выпустят первые патчи. Уже сейчас известно, что Google работает над исправлениями, которые должны устранить обнаруженные баги.

Поэтому лучшая стратегия на сегодня – отложить обновление до выхода стабильного патча, чтобы не превращать свой смартфон в полигон для экспериментов.