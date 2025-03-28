Android Auto получил поддержку мобильных игр, но играть можно только на парковке

В новой бета-версии Android Auto 14.1 компания Google добавила поддержку мобильных игр. Сейчас эта функция доступна только для тестировщиков, которые уже могут запускать популярные игры, в частности Angry Birds 2, непосредственно на экране мультимедийной системы автомобиля. Это позволит сделать ожидание или перерывы в дороге более интересными.

Сейчас в Android Auto поддерживаются четыре игры: Candy Crush Soda Saga, Angry Birds 2, Farm Heroes Saga и Beach Buggy Racing, рассказывает 24 Канал.

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Для их запуска нужно установить соответствующее приложение на смартфон, подключенный к системе. Однако существует важное ограничение – играть можно только в режиме парковки.

Если автомобиль начнет движение, игра автоматически закроется. Журналист 9to5Google, который уже протестировал новую функцию, отмечает:

Как только вы переключаете передачу, игра сразу сворачивается и исчезает из списка доступных приложений. Это сделано из соображений безопасности, чтобы не отвлекать водителя во время управления.

Кроме того, обновление принесло в Android Auto поддержку полноэкранного режима. Пока неизвестно, будет ли эта возможность доступна для других приложений, но очевидно, что Google стремится сделать свою систему более функциональной для автомобилей с ее сервисами.

Стоит напомнить, что поддержку игр Google анонсировала еще в начале марта в рамках очередного обновления. Однако точная дата выхода Android Auto 14.1 с бета-тестирования пока не разглашается. Также неизвестно, планирует ли компания расширять список доступных игр в будущем.

Это не первая попытка Google интегрировать игры в Android Auto. Еще в 2021 году сервис получил несколько игр на базе HTML5 через платформу GameSnacks. Однако последнее обновление является крупнейшей интеграцией мобильного гейминга в автомобильную систему Google.