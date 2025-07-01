Anker отзывает миллионы павербанков из-за риска воспламенения: как проверить свое устройство

Компания Anker объявила о добровольном глобальном глобальном отзыве шести моделей своих павербанков "из соображений предосторожности" из-за потенциальных проблем с литий-ионными аккумуляторными элементами. Как проверить, попадает ли ваше устройство в этот перечень – рассказываем далее...

Anker сообщила, что вероятность возникновения неисправностей является "минимальной", но из соображений безопасности рекомендует прекратить использование пострадавших повербанков и утилизировать их должным образом, рассказывает 24 Канал.

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Проблема была обнаружена во время углубленного анализа качества, который показал дефекты в литий-ионных аккумуляторах от одного поставщика. Ранее в этом году компания внедрила усиленные протоколы контроля качества, что позволило выявить проблему на ранней стадии.

Первый отзыв был объявлен в начале июня 2025 года для модели Anker PowerCore 10000 (модель A1263). По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США (USCPSC), эта модель вызвала 19 инцидентов, включая пожары и взрывы, приведшие к незначительным ожогам и убыткам на сумму более 60700 долларов.

Anker отмечает, что проблема с этой моделью может приводить к "расплавлению пластиковых компонентов, дыма и риску пожара" из-за перегрева аккумулятора.

Позже в список добавились еще пять моделей павербанков разного дизайна и емкости. Хотя для этих моделей не указано конкретных опасностей, Anker призывает прекратить их использование из соображений безопасности.

Список пострадавших моделей

Полный список моделей повербанков, подлежащих отзыву:

Anker PowerCore 10000 – Модель A1263

Anker Power Bank (10K, 22.5W) – Модель A1257

Anker Power Bank (20,000mAh, 22.5W, Built-In USB-C Cable) – Модель A1647

Anker MagGo Power Bank (10,000mAh, 7.5W) – Модель A1652

Anker Zolo Power Bank (20K, 30W, Встроенный USB-C и Lightning кабель) – Модель A1681

Anker Zolo Power Bank (20K, 30W, Built-In USB-C Cable) – Модель A1689



Модели павербанков, которые отзывает производитель / Фото Anker

Как проверить свое устройство и получить компенсацию

Если у вас есть один из указанных повербанков, Anker рекомендует немедленно прекратить его использование. Чтобы проверить, подпадает ли ваше устройство под отзыв, найдите номер модели и серийный номер на задней или боковой стороне устройства.

Для модели A1263 проверьте серийный номер на официальном сайте Anker. Для других моделей заполните форму на сайте компании (отдельная форма для A1263 и для остальных моделей), указав контактную информацию и пометив устройство словом "recall" перманентным маркером перед утилизацией.

Anker предлагает компенсацию в виде подарочной карты на Anker.com или замены устройства на новую модель (для A1263 предлагается модель A1388 с улучшениями, такими как индикатор уровня заряда и USB-C кабель). Для получения компенсации нужно предоставить фото устройства с номером модели и серийным номером. Хотя квитанция о покупке желательна, она не является обязательной.

Важно! Не выбрасывайте литий-ионные аккумуляторы в обычный мусор. Их необходимо утилизировать в специализированных пунктах приема опасных отходов, например на заправках WOG.