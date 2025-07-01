Anker повідомила, що ймовірність виникнення несправностей є "мінімальною", але з міркувань безпеки рекомендує припинити використання постраждалих повербанків і утилізувати їх належним чином, розповідає 24 Канал.

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Проблема була виявлена під час поглибленого аналізу якості, який показав дефекти в літій-іонних акумуляторах від одного постачальника. Раніше цього року компанія впровадила посилені протоколи контролю якості, що дозволило виявити проблему на ранній стадії.

Перше відкликання було оголошено на початку червня 2025 року для моделі Anker PowerCore 10000 (модель A1263). За даними Комісії з безпеки споживчих товарів США (USCPSC), ця модель спричинила 19 інцидентів, включаючи пожежі та вибухи, що призвели до незначних опіків і збитків на суму понад 60700 доларів.

Anker зазначає, що проблема з цією моделлю може призводити до "розплавлення пластикових компонентів, диму та ризику пожежі" через перегрів акумулятора.

Пізніше до списку додалися ще п’ять моделей павербанків різного дизайну та ємності. Хоча для цих моделей не вказано конкретних небезпек, Anker закликає припинити їх використання з міркувань безпеки.

Список постраждалих моделей

Повний список моделей повербанків, що підлягають відкликанню:

Anker PowerCore 10000 – Модель A1263

Anker Power Bank (10K, 22.5W) – Модель A1257

Anker Power Bank (20,000mAh, 22.5W, Built-In USB-C Cable) – Модель A1647

Anker MagGo Power Bank (10,000mAh, 7.5W) – Модель A1652

Anker Zolo Power Bank (20K, 30W, Built-In USB-C and Lightning Cable) – Модель A1681

Anker Zolo Power Bank (20K, 30W, Built-In USB-C Cable) – Модель A1689



Моделі павербанків, які видкликає виробник / Фото Anker

Як перевірити свій пристрій і отримати компенсацію

Якщо у вас є один із зазначених повербанків, Anker рекомендує негайно припинити його використання. Щоб перевірити, чи підпадає ваш пристрій під відкликання, знайдіть номер моделі та серійний номер на задній або бічній стороні пристрою.

Для моделі A1263 перевірте серійний номер на офіційному сайті Anker. Для інших моделей заповніть форму на сайті компанії (окрема форма для A1263 і для решти моделей), вказавши контактну інформацію та позначивши пристрій словом "recall" перманентним маркером перед утилізацією.

Anker пропонує компенсацію у вигляді подарункової картки на Anker.com або заміни пристрою на нову модель (для A1263 пропонується модель A1388 із покращеннями, такими як індикатор рівня заряду та USB-C кабель). Для отримання компенсації потрібно надати фото пристрою з номером моделі та серійним номером. Хоча квитанція про покупку бажана, вона не є обов’язковою.

Важливо! Не викидайте літій-іонні акумулятори у звичайне сміття. Їх необхідно утилізувати у спеціалізованих пунктах прийому небезпечних відходів, наприклад на заправках WOG.