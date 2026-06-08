Ученые обнаружили монументальную геологическую структуру под Антарктидой

Антарктида долгое время скрывала свою истинную структуру под многокилометровым слоем льда. Однако новые исследования позволили заглянуть вглубь континента, обнаружив там гигантское геологическое образование, которое радикально меняет представление о формировании и будущем южного полюса Земли.

Геологический веер: как формировался ледяной континент

Исследователи обнаружили существование монументальной геологической структуры, которая лежит на глубине около 3,2 километра под ледяным панцирем Восточной Антарктиды. Это образование, получившее название Восточноантарктическая провинция веерообразных бассейнов (EAFBP), объединяет в себе несколько известных ранее объектов, которые ученые до сих пор рассматривали только как отдельные элементы. В частности, в состав структуры входят подледниковые бассейны Вилкса и Авроры, а также озеро Восток – крупнейший известный подледный водоем на планете, пишет Futurism.

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Долгое время эти объекты изучали независимо друг от друга, но последняя научная работа, опубликована в журнале Nature Geoscience, доказывает, что все они являются частями одного гигантского пазла.

Чтобы составить эту картину, команда ученых объединила массивы данных из многих источников: геологические наблюдения, измерения гравитации, магнитные данные и модели земной коры.

Поскольку эти бассейны лежат под примерно половиной Восточноантарктического ледяного щита, они, вероятно, сильно влияют как на поток льда, так и на эволюцию ландшафта, что делает их важными для антарктических ледниковых и гидрологических процессов,

– прокомментировали авторы исследования.

Анализ данных позволил специалистам сделать вывод, что эта геологическая особенность сформировалась через процесс, известный как "распределенное ротационное растяжение". В рамках этого механизма континентальная кора медленно растягивалась наружу от центральной точки в течение миллионов лет, напоминая раскрытие сложного ручного веера. Точка разворота этой структуры расположена неподалеку от Южного полюса.

Этот процесс имел колоссальные последствия для всего континента:

На западе расширение коры повлекло сжатие, которое привело к поднятию гор Гамбурцева – подледного хребта, что своей альпийской топографией напоминает молодые горы.

На востоке же этот процесс заставил сегменты Трансантарктических гор повернуться по часовой стрелке примерно на 20 градусов. Такое вращение привело к тому, что горы надвинулись на горячую литосферу Западноантарктической рифтовой системы, разделив горную цепь на три отдельных блока.

Мы предполагаем, что весь регион является единой физиографической единицей, и называем ее Восточноантарктической провинцией веерообразных бассейнов,

– заявил ведущий автор исследования Эгидио Армадилло из Университета Генуи.

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Что это нам дает?

Кроме чисто геологического интереса, открытие имеет критическое значение для понимания климатических изменений. Бассейны, входящие в структуру, влияют на то, как три главных ледниковых щита Антарктиды реагируют на потепление.

Общий объем льда в этом регионе в случае таяния способен поднять уровень Мирового океана на 28 метров. Из-за растяжения и оседания коры некоторые участки под ландшафтом сейчас расположены ниже уровня моря, что делает ледниковый щит более уязвимым к внешним воздействиям.

Ученые также обнаружили, что именно эта структура контролировала распад древнего суперконтинента Гондвана. Разлом между Антарктидой и Австралией прошел линией слабости, которую создал северный край этого гигантского "веера". Таким образом, процессы, начавшиеся около 150 миллионов лет назад, продолжают определять динамику ледников и сегодня.