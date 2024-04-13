Интересным фактом является то, что эти 138 вулканов являются крупнейшим вулканическим регионом на Земле. 91 из них был впервые открыт в рамках исследования только в 2017 году.

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Вулканы Антарктиды

Для геологов извержение вулканов в этом регионе является как легким, так и сложным, в зависимости от вулкана. Хотя эти объекты, которые являются поверхностными проявлениями разогретого материала, выходящего из недр Земли, считаются молодыми, как для вулканов, ученые не смогли различить, являются ли они активными.

Сейчас на покрытом льдом континенте есть только два вулкана, которые классифицируются как активные: Остров Обмана, подковообразный массив суши к северу от материка, который является частью Южных Шетландских островов, и гора Эребус, самая высокая вершина на континенте с вершиной 3 794 метра. Он считается самым южным в мире действующим вулканом.

Эребус, который возвышается над исследовательской базой Мак-Мердо на острове Скотта, непрерывно извергается по меньшей мере с 1972 года,

– говорит Конор Бейкон, научный сотрудник Обсерватории Земли Ламонт-Догерти Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Эребус "выбрасывает шлейфы газа и пара" и даже иногда извергает каменные "бомбы", которые в совокупности известны как стромболические извержения. Одной из самых интересных его особенностей является устойчивое лавовое озеро, которое занимает один из кратеров на вершине, где расплавленный материал находится на поверхности. На самом деле это довольно редкое явление, поскольку для того, чтобы поверхность никогда не застывала, нужны очень специфические условия.

Остров Обмана является кальдерой действующего вулкана, который последний раз извергался в 1970 году, согласно данным Антарктической зоны особого управления, которая следит за вулканической активностью на острове. Сейчас остров классифицируется как "зеленый", то есть извержения на нем не ожидается.

Несмотря на то, что на континенте есть только два действующих вулкана, Антарктида испещрена фумаролами - вулканическими жерлами, которые выпускают в воздух газы и пар. При благоприятных условиях накопление из этих жерл может создавать отложения, известные как фумарольные ледниковые башни, достигающие высоты 3 метров.

Хотя ученые постоянно наблюдают за вулканами Антарктиды с помощью приборов, предсказать, когда именно может произойти следующее извержение, сложно. Другими словами, кроме двух действующих вулканов и различных фумарол, ученые практически не могут прогнозировать активность других вулканов. Но безусловно, любой из них все еще способен извергаться так же, как и эти два, ведь материк не "умер" в геологическом смысле.

По словам Бэкона, только на горе Эребус и Острове Обмана есть небольшое количество постоянных инструментов мониторинга. "Эти сети в основном состоят из сейсмометров для выявления сейсмической активности, связанной с вулканическими сдвигами. Время от времени исследователи разворачивают более разветвленные сети инструментов для проведения конкретных исследований, но это, естественно, связано с огромным количеством логистических проблем по сравнению со многими гораздо более доступными вулканами в других частях мира".