Цікавим фактом є те, що ці 138 вулканів є найбільшим вулканічним регіоном на Землі. 91 із них був уперше відкритий в рамках дослідження лише в 2017 році.

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Вулкани Антарктиди

Для геологів виверження вулканів у цьому регіоні є як легким, так і складним, залежно від вулкана. Хоча ці об'єкти, які є поверхневими проявами розігрітого матеріалу, що виходить з надр Землі, вважаються молодими, як для вулканів, вчені не змогли розрізнити, чи є вони активними.

Наразі на вкритому льодом континенті є лише два вулкани, які класифікуються як активні: Острів Обману, підковоподібний масив суші на північ від материка, який є частиною Південних Шетландських островів, і гора Еребус, найвища вершина на континенті з вершиною 3 794 метри. Він вважається найпівденнішим у світі діючим вулканом.

Еребус, який височіє над дослідницькою базою Мак-Мердо на острові Скотта, безперервно вивергається щонайменше з 1972 року,

– каже Конор Бейкон, науковий співробітник Обсерваторії Землі Ламонт-Догерті Колумбійського університету в Нью-Йорку.

Еребус "викидає шлейфи газу та пари" і навіть іноді вивергає кам'яні "бомби", які в сукупності відомі як стромболічні виверження. Однією з найцікавіших його особливостей є стійке лавове озеро, яке займає один з кратерів на вершині, де розплавлений матеріал знаходиться на поверхні. Насправді це досить рідкісне явище, оскільки для того, щоб поверхня ніколи не застигала, потрібні дуже специфічні умови.

Острів Обману є кальдерою діючого вулкана, який востаннє вивергався у 1970 році, згідно з даними Антарктичної зони особливого управління, яка стежить за вулканічною активністю на острові. Наразі острів класифікується як "зелений", тобто виверження на ньому не очікується.

Попри те, що на континенті є лише два діючих вулкани, Антарктида поцяткована фумаролами — вулканічними жерлами, які випускають у повітря гази та пару. За сприятливих умов накопичення з цих жерл може створювати відкладення, відомі як фумарольні льодовикові вежі, що досягають висоти 3 метрів.

Хоча вчені постійно спостерігають за вулканами Антарктиди за допомогою приладів, передбачити, коли саме може статися наступне виверження, складно. Іншими словами, окрім двох діючих вулканів та різноманітних фумарол, вчені практично не можуть прогнозувати активність інших вулканів. Але безумовно, будь-який з них усе ще здатен вивергатися так само, як і ці два, адже материк не "помер" у геологічному сенсі.

За словами Бекона, лише на горі Еребус та Острові Обману є невелика кількість постійних інструментів моніторингу. "Ці мережі в основному складаються з сейсмометрів для виявлення сейсмічної активності, пов'язаної з вулканічними зрушеннями. Час від часу дослідники розгортають більш розгалужені мережі інструментів для проведення конкретних досліджень, але це, природно, пов'язано з величезною кількістю логістичних проблем у порівнянні з багатьма набагато доступнішими вулканами в інших частинах світу".