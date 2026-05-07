Anthropic делает лучший подарок, значительно повышая лимиты использования Claude

Компания Anthropic объявила о стратегическом партнерстве со SpaceX, получив доступ к мощностям суперкомпьютера Colossus 1. Этот шаг стал ответом на дефицит вычислительных ресурсов, что позволило расширить возможности для пользователей Claude Code и профессиональных разработчиков по всему миру.

Какие изменения ждут пользователей?

На конференции для разработчиков "Code with Claude 2026", прошедшей в Сан-Франциско, генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи объявил о подписании соглашения со SpaceX по использованию вычислительной мощности их дата-центра в Мемфисе, штат Теннесси. Соглашение направлено на увеличение лимитов использования для подписчиков планов Pro и Max, что стало жизненно необходимым на фоне стремительного роста спроса на инструменты Claude Code, поскольку пользователи все чаще переходят от простых чат-задач к сложным многоагентным рабочим процессам. Об этом пишет Ars Technica.

По условиям контракта, Anthropic получает эксклюзивный доступ к суперкомпьютеру Colossus 1, который считается одним из крупнейших и самых быстрых вычислительных систем в мире. Объект обеспечивает более 300 мегаватт новой вычислительной мощности и оснащен более чем 220 000 графических процессоров NVIDIA, включая модели H100, H200 и ускорители следующего поколения GB200, отмечает 9to5Google.

Благодаря этому ресурсу, как пишет сама Anthropic в новом объявлении, ввели ряд существенных обновлений, которые вступили в силу немедленно:

Пятичасовые лимиты использования Claude Code были удвоены для подписчиков тарифных планов Pro, Max, Team и корпоративных Enterprise-аккаунтов.

Отменено ограничение в "часы пик" для владельцев планов Pro и Max.

Значительно повышены лимиты API для моделей Claude Opus. Например, для первого уровня (Tier 1) максимальное количество входящих токенов в минуту выросло на 1500 процентов, а исходящих – на 900 процентов.



Все новые лимиты API для моделей Claude Opus / Изображение Anthropic

Это всего лишь бизнес: как Anthropic и Маск прошли путь от ненависти к сотрудничеству

Это партнерство является довольно неожиданным, учитывая предыдущую публичную критику Anthropic со стороны Илона Маска, чей стартап xAI был интегрирован в SpaceX. Ранее Маск заявлял, что Anthropic "ненавидит западную цивилизацию", однако в последнее время его риторика изменилась.

Я провел много времени на прошлой неделе с высокопоставленными членами команды Anthropic, чтобы понять, что они делают для того, чтобы Claude был полезным для человечества, и был поражен,

– написал Илон Маск в соцсети X.

Он добавил, что каждый в команде Anthropic был "высококвалифицированным и очень заботился о том, чтобы делать правильные вещи", поэтому после того, как никто не вызвал у миллиардера сомнений, он заявил, что "Claude, вероятно, будет хорошим", а сам он теперь "согласен предоставить Colossus 1 в аренду", поскольку SpaceXAI "уже перевела тренировки на Colossus 2".

Этим партнерство не ограничится

Кроме использования наземных мощностей, стороны выразили заинтересованность в создании "орбитальных вычислительных мощностей" объемом в несколько гигаватт, пишет компания SpaceX на сайте xAI. Это связано с тем, что потребности в обучении и эксплуатации систем искусственного интеллекта следующего поколения опережают возможности наземных систем по энергоснабжению, земельных ресурсов и охлаждения.

Космические дата-центры могут предложить практически безграничную постоянную энергию с меньшим влиянием на экологию Земли. Стоит отметить, что наземный объект в Мемфисе уже вызвал беспокойство местных жителей и активистов из-за использования десятков газовых турбин для питания, что, по их словам, ухудшает качество воздуха.

Другие партнерства Anthropic

Соглашение со SpaceX дополняет целый ряд масштабных контрактов Anthropic с другими технологическими гигантами. Среди них – договоренность с Amazon на мощность до 5 гигаватт (включая 1 гигаватт до конца 2026 года), соглашение с Google и Broadcom на 5 гигаватт, что начнет действовать в 2027 году, а также партнерство с Microsoft и NVIDIA, которое охватывает ресурсы Azure на сумму 30 миллиардов долларов. Также компания объявила об инвестициях в американскую инфраструктуру искусственного интеллекта объемом 50 миллиардов долларов совместно с Fluidstack.

В дополнение к технологическому расширению, Anthropic планирует усиливать свое присутствие в Азии и Европе, чтобы соответствовать требованиям по локализации данных для корпоративных клиентов в регулируемых отраслях, таких как здравоохранение и финансовые услуги.

Почему Anthropic заключала соглашение со SpaceX, а не с xAI?

Компания SpaceX официально объявила о поглощении стартапа xAI (вместе с платформой X) 2 февраля 2026 года. Это событие стало крупнейшей сделкой по слиянию и поглощению в истории бизнеса, обойдя рекорд компании Vodafone 2000 года, пишет CNBC.

Стоимость объединенной компании после слияния составила около 1,25 триллиона долларов. Отдельно SpaceX оценили в 1 триллион, а xAI - в 250 миллиардов. Сделка состоялась путем обмена акциями. Инвесторы xAI получили 0,1433 акции SpaceX за каждую свою акцию.

xAI стала дочерней компанией SpaceX. Это также означает, что социальная сеть X (которая ранее была поглощена xAI) теперь косвенно принадлежит SpaceX.

Слияние произошло накануне запланированного на июль 2026 года выхода SpaceX на биржу (IPO). Это позволяет представить инвесторам единую экосистему, объединяющую ракеты, спутниковый интернет (Starlink) и искусственный интеллект, сообщает BBC.

Вам также будет интересно узнать: что такое Colossus 1 и на что он способен?

Осенью 2024 года компания xAI, основанная Илоном Маском, объявила о запуске суперкомпьютерного кластера Colossus – вычислительной системы, что на момент ввода в эксплуатацию считалась самой мощной в мире для задач искусственного интеллекта. Проект сразу привлек внимание индустрии не только из-за масштабов, но и из-за рекордных сроков строительства.

Colossus расположен в Мемфисе, штат Теннесси, в помещении бывшего завода Electrolux площадью более 92 900 квадратных метров. xAI превратила заброшенный промышленный объект в один из самых плотных вычислительных узлов планеты. Первый этап строительства занял всего около 122 дней – темп, который в отрасли назвали беспрецедентным, учитывая сложность инфраструктуры.

На начальном этапе Colossus включал 100 000 графических процессоров Nvidia H100 – специализированных чипов для обучения больших языковых моделей, стоимость каждого из которых на рынке составляла десятки тысяч долларов.

Вскоре после запуска xAI сообщила о расширении кластера до 200 000 графических процессоров, добавив в конфигурацию более новые Nvidia H200. Таким образом общая вычислительная мощность системы практически удвоилась.

Цена мощности

Энергетическое обеспечение такого монстра – отдельная техническая задача. На начальном этапе Colossus потреблял около 150 мегаватт электроэнергии, а по мере расширения эта цифра должна была вырасти до 300 мегаватт и более. Для сравнения: это примерно столько, сколько нужно для питания небольшого города. Чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение в сжатые сроки, xAI временно задействовала газовые турбины – решение, которое вызвало критику со стороны экологических организаций из-за выбросов парниковых газов.

Охлаждение вычислительного кластера такого масштаба является не менее критичной задачей, чем электроснабжение. Тысячи графических процессоров во время работы выделяют колоссальное количество тепла, и без эффективной системы охлаждения они просто выйдут из строя. xAI внедрила современные жидкостные системы охлаждения, характерные для центров обработки данных самого высокого класса.

Основное предназначение Colossus – обучение и совершенствование Grok, собственного большого языкового модела xAI, интегрированного с социальной сетью X. Именно наличие доступа к огромным массивам данных с платформы X считается одним из конкурентных преимуществ xAI по сравнению с другими игроками рынка – OpenAI, Google DeepMind или Anthropic. Colossus позволяет компании проводить масштабные тренировочные сессии, которые ранее были недоступны из-за нехватки вычислительных мощностей.

Масштаб проекта впечатляет еще и с финансовой точки зрения. По оценкам аналитиков, только аппаратная составляющая Colossus обошлась в миллиарды долларов, если учитывать стоимость графических процессоров Nvidia, сетевой инфраструктуры и монтажных работ. xAI привлекла значительные инвестиции – в частности, в 2024 году компания закрыла раунд финансирования на 6 миллиардов долларов, значительная часть которых пошла именно на развитие вычислительной инфраструктуры.

Отдельного внимания заслуживает сетевая архитектура Colossus. Для того чтобы десятки тысяч графических процессоров могли эффективно взаимодействовать между собой во время обучения одной модели, нужна сверхвысокоскоростная внутренняя сеть. xAI использует технологию InfiniBand от Nvidia, которая обеспечивает пропускную способность, достаточную для синхронизации вычислений между всеми узлами кластера в реальном времени. Без такой сети суперкомпьютер просто не смог бы работать как единая система.