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Техно Космос Зонд Blue Ghost развернул антенну и прислал первое видео с Луны
3 марта, 10:22
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Зонд Blue Ghost развернул антенну и прислал первое видео с Луны

Михаил Года

Аппарат компании Firefly Aerospace накануне совершил успешную посадку на поверхности спутника Земли. Это историческое событие, ведь это первый зонд частной компании, которому удалось полноценно сесть на Луну, остаться целым и продолжить работу. Теперь команда готовится к экспериментам, а Blue Ghost отправляет на Землю фото и видео.

Напомним, что посадка аппарата состоялась 2 марта 2025 года в 10:34 по киевскому времени в районе Моря Кризис (Mare Crisium) на видимой стороне спутника Земли. Об этом 24 Канал рассказывал ранее, а также о миссии Blue Ghost и задачах, которые будет выполнять зонд.

А тем временем Blue Ghost передал фото Земли с поверхности Луны

Сейчас аппарат развернул антенну X-диапазона, что позволит команде быстрее передавать изображения и видео высокой четкости, а также научные данные на Землю.

Следующие две недели для Blue Ghost и команды миссии будут насыщенными, поскольку специалисты будут работать над сбором и передачей всех научных данных от 10 научных приборов, установленных на Blue Ghost.

Какое оборудование есть на борту

На борту Blue Ghost смонтировано 10 экспериментальных приборов NASA:

  • Next Generation Lunar Retroreflector – ретрофлектор для точного измерения расстояния между Землей и Луной.
  • Regolith Adherence Characterization – тестирование влияния лунной пыли на различные материалы.
  • Lunar Environment Heliospheric X-ray Imager – изучение солнечного ветра и магнитосферы Земли.
  • Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration – бур,, который проникает на глубину 3 метра для измерения теплового потока.
  • Электродинамический Dust Shield – технологический эксперимент по защите от лунной пыли.
  • Radiation Tolerant Computer System – проверка устойчивости электроники к космическому излучению.
  • Lunar Magnetotelluric Sounder – определение электропроводности лунной поверхности.
  • Lunar PlanetVac – система сбора образцов грунта с помощью сжатого газа.
  • Stereo Cameras for Lunar Plume-Surface Studies – камера, анализирующая влияние двигателей посадочного модуля на поверхность Луны.
  • Lunar GNSS Receiver Experiment – тестирование возможности использования навигационных спутников Земли для ориентации на Луне.

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Рекомендуем отметить в своих календарях 14 марта. Ведь Firefly Aerospace планирует с помощью Blue Ghost снять полное лунное затмение, когда тень Земли полностью закроет Солнце над горизонтом Луны.