Зонд Blue Ghost развернул антенну и прислал первое видео с Луны

Аппарат компании Firefly Aerospace накануне совершил успешную посадку на поверхности спутника Земли. Это историческое событие, ведь это первый зонд частной компании, которому удалось полноценно сесть на Луну, остаться целым и продолжить работу. Теперь команда готовится к экспериментам, а Blue Ghost отправляет на Землю фото и видео.

Напомним, что посадка аппарата состоялась 2 марта 2025 года в 10:34 по киевскому времени в районе Моря Кризис (Mare Crisium) на видимой стороне спутника Земли. Об этом 24 Канал рассказывал ранее, а также о миссии Blue Ghost и задачах, которые будет выполнять зонд.

А тем временем Blue Ghost передал фото Земли с поверхности Луны

Сейчас аппарат развернул антенну X-диапазона, что позволит команде быстрее передавать изображения и видео высокой четкости, а также научные данные на Землю.

Следующие две недели для Blue Ghost и команды миссии будут насыщенными, поскольку специалисты будут работать над сбором и передачей всех научных данных от 10 научных приборов, установленных на Blue Ghost.

Какое оборудование есть на борту

На борту Blue Ghost смонтировано 10 экспериментальных приборов NASA:

Next Generation Lunar Retroreflector – ретрофлектор для точного измерения расстояния между Землей и Луной.

– ретрофлектор для точного измерения расстояния между Землей и Луной. Regolith Adherence Characterization – тестирование влияния лунной пыли на различные материалы.

– тестирование влияния лунной пыли на различные материалы. Lunar Environment Heliospheric X-ray Imager – изучение солнечного ветра и магнитосферы Земли.

– изучение солнечного ветра и магнитосферы Земли. Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration – бур,, который проникает на глубину 3 метра для измерения теплового потока.

– бур,, который проникает на глубину для измерения теплового потока. Электродинамический Dust Shield – технологический эксперимент по защите от лунной пыли.

– технологический эксперимент по защите от лунной пыли. Radiation Tolerant Computer System – проверка устойчивости электроники к космическому излучению.

– проверка устойчивости электроники к космическому излучению. Lunar Magnetotelluric Sounder – определение электропроводности лунной поверхности.

– определение электропроводности лунной поверхности. Lunar PlanetVac – система сбора образцов грунта с помощью сжатого газа.

– система сбора образцов грунта с помощью сжатого газа. Stereo Cameras for Lunar Plume-Surface Studies – камера, анализирующая влияние двигателей посадочного модуля на поверхность Луны.

– камера, анализирующая влияние двигателей посадочного модуля на поверхность Луны. Lunar GNSS Receiver Experiment – тестирование возможности использования навигационных спутников Земли для ориентации на Луне.

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Рекомендуем отметить в своих календарях 14 марта. Ведь Firefly Aerospace планирует с помощью Blue Ghost снять полное лунное затмение, когда тень Земли полностью закроет Солнце над горизонтом Луны.