Apple нашла партнера, чей ИИ интегрирует в iPhone в Китае, поскольку ChatGPT там запрещен

Хотя искусственный интеллект в смартфонах iPhone существует не первый месяц, постепенно запуская все больше функций, в Китае Apple Intelligence в текущем виде даже не планировался к запуску, поскольку местная диктатура запретила ChatGPT, который лежит в основе системы. Учитывая это, компания искала замену, чтобы интегрировать для китайских покупателей ИИ от их собственного разработчика.

Кто это будет

Apple будет использовать генеративный искусственный интеллект компании Alibaba для предоставления тех же функций, реализацию которых в других частях мира обеспечивает ChatGPT. Джо Цай, глава Alibaba Group, подтвердил партнерство компаний на Всемирном саммите правительств в Дубае. Он рассказал, что Apple вела переговоры о потенциальном партнерстве с рядом других компаний в Китае, но в конце концов решила остановиться на знакомом всем бренде, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Изначально ожидалось, что партнером Apple станет Tencent или ByteDance. Впоследствии еще одним вариантом назвали DeepSeek. Но американская компания решила остановиться на Alibaba Group. Недавно эта компания заявила, что ее новый ИИ Qwen 2.5-Max превзошел результаты DeepSeek и ведущих моделей OpenAI, Anthropic и Meta. Поэтому, возможно, что этот факт как-то повлиял на решение.

Как и DeepSeek, Alibaba также создает модели искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, которые доступны для массового использования бесплатно или модифицируются в соответствии с собственными потребностями. Кроме того, компания, известная нам по магазину AliExpress, имеет модели и с закрытым кодом. Но пока неизвестно, какую именно модель выберет Apple.

Как сообщает китайское издание South China Morning Post, после выпуска серии Qwen2.5 в сентябре прошлого года Alibaba выпустила более 100 моделей с открытым исходным кодом с параметрами от 500 миллионов до 72 миллиардов. Такая высокая вариативность возможностей, вероятно, и привлекла внимание Apple.

О партнерстве между Alibaba и Apple первым сообщило издание The Information еще до того, как Цай подтвердил это. По его данным, компании уже подали функции искусственного интеллекта, которые планируют внедрить в iPhone, на утверждение регуляторам страны.

Сейчас функции Apple Intelligence недоступны в Китае, и даже те, кто приобрел свои iPhone за пределами страны, не смогут пользоваться этими функциями, как только сменят свой регион на материковый Китай. В стране действуют строгие правила, касающиеся ИИ, в частности, требуют, чтобы большие языковые модели были одобрены для коммерческого использования. Компании, предоставляющие технологии генеративного ИИ в регионе, также несут ответственность за удаление нелегального контента и должны цензурировать очень много тем.

У предыдущем отчёте говорилось, что в прошлом году Apple пыталась сотрудничать с Baidu для своих нужд в сфере искусственного интеллекта, но модели, которые разрабатывала эта китайская компания, не соответствовали желаемым стандартам.