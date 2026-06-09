iPhone самостоятельно будет менять взломанные пароли без вашего участия

Пароль давно стал одним из самых слабых мест цифровой безопасности. Не зря от них пытаются избавиться благодаря более надежным способам идентификации. Однако это все еще одно из самых популярных средств защиты, поэтому Apple решила сократить количество ручных действий и поручила искусственному интеллекту самостоятельно исправлять потенциально опасные учетные данные.

На конференции WWDC 2026 Apple представила обновление для приложения Passwords, которое теперь сможет автоматически менять слабые или скомпрометированные пароли с помощью Apple Intelligence, рассказывает 24 Канал.

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Ранее приложение уже умело находить проблемные учетные данные. Если пароль оказывался слишком простым, повторно использовался на нескольких сайтах или попадал в известные утечки данных, система предупреждала пользователя о рисках. Однако все дальнейшие действия приходилось выполнять вручную: открывать нужный сайт, входить в аккаунт, переходить к настройкам безопасности и самостоятельно создавать новый пароль.

Теперь Apple предлагает полностью автоматизировать этот процесс.

Как будет работать новая система?

Компания описывает новинку как "агентную" систему искусственного интеллекта. Это означает, что Apple Intelligence не просто дает рекомендации, а самостоятельно выполняет последовательность действий от имени пользователя.

После подтверждения запуска функции система будет использовать Safari для навигации по веб-сайтам, входа в учетные записи и замены ненадежных паролей на новые сложные комбинации. Весь процесс будет происходить автоматически в фоновом режиме.

По словам Apple, пользователю не придется вручную посещать каждый сервис или выполнять сложные настройки. Искусственный интеллект сам найдет нужные страницы изменения пароля, пройдет необходимые этапы и обновит данные доступа.

Функция станет одним из самых ярких примеров развития так называемого агентного ИИ, который Apple активно продвигает в новых версиях своих операционных систем.

В отличие от традиционных цифровых помощников, что только отвечают на запросы пользователя, агентные системы способны выполнять сложные многошаговые задачи самостоятельно. В случае с Passwords искусственный интеллект фактически берет на себя рутинную работу по поддержанию безопасности учетных записей.

Во время работы функции пользователь сможет следить за процессом через Live Activity – специальный элемент интерфейса iPhone, который показывает выполнение задач в реальном времени.

Почему это важно для владельцев iPhone?

Слабые или украденные пароли остаются одной из главных причин взломов онлайн-аккаунтов. Даже если пользователь получает предупреждение о риске, многие откладывают смену пароля из-за неудобства или нехватки времени.

Apple пытается устранить именно этот барьер. Если технология будет работать так, как обещает компания, пользователи смогут значительно быстрее реагировать на утечки данных и повышать уровень защиты своих учетных записей без необходимости проходить одинаковую процедуру десятки раз.