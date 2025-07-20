Как конфиденциальность Apple Intelligence отличается от практики конкурентов

Apple представила свою систему искусственного интеллекта Apple Intelligence, делая главный акцент на конфиденциальности пользователей. В отличие от конкурентов, которые преимущественно полагаются на облачные вычисления, Apple использует гибридный подход с обработкой данных на устройстве и в специальном частном облаке, чтобы защитить личную информацию. Вот детали.

Как именно Apple обеспечивает приватность в своих ИИ-функциях?

В основе Apple Intelligence лежит принцип обработки данных непосредственно на устройстве. Для большинства задач, таких как обобщение уведомлений или создание Genmoji, вся информация остается на iPhone, iPad или Mac и не отправляется на внешние серверы. Такой подход требует значительной вычислительной мощности, поэтому Apple Intelligence поддерживается только на устройствах с чипами M1 или более новыми, а также на iPhone 15 Pro и более новых моделях, которые имеют не менее 8 гигабайт объединенной памяти, пишет 24 Канал со ссылкой на 9to5mac.

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Для более сложных запросов, требующих большей мощности, Apple разработала систему Private Cloud Compute. Она отправляет в облако лишь минимально необходимые для выполнения задачи данные, которые не хранятся на серверах и недоступны никому, включая саму Apple.

Компания также предоставляет независимым экспертам доступ к коду серверов для проверки этих заявлений о безопасности. Таким образом каждый желающий (если имеет достаточный уровень компетенции) может проверить, не врет ли компания, когда утверждает, что не имеет доступа к данным пользователей.

Это отличает подход Apple от многих конкурентов, чьи бизнес-модели часто связаны со сбором данных пользователей. Например, такие компании, как OpenAI или Google тренируют свои модели на ваших запросах и диалогах, передавая информацию на серверы. Хотя стоит отметить, что Google также имеет Gemini Nano, которая также работает на устройстве локально по крайней мере с некоторыми функциями.

Apple заявляет, что также обеспечила конфиденциальность при интеграции ChatGPT.

Во-первых, система всегда запрашивает разрешение пользователя перед отправкой запроса в OpenAI.

Во-вторых, благодаря специальному соглашению, OpenAI не хранит данные пользователей Apple и не использует их для обучения своих моделей.

Это делает использование ChatGPT через Siri одним из самых приватных способов доступа к этой модели.