Apple разрабатывает персональных роботов для дома

Apple находится в поисках следующего революционного продукта, который поможет ей сохранить доминирование на рынке и послужит новым источником дохода после отказа от планов разработки собственного электромобиля. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, одним из направлений, которые изучает компания, является персональная робототехника.

Как сообщается, компания начала исследовать роботов и электромобили одновременно, надеясь разработать оба продукта такими, что не требуют вмешательства человека. Однако если об автомобилях мы годами слышали много сливов и слухов, то о роботах узнаем впервые – Apple удалось хранить их в тайне до сих пор.

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Робот от Apple

Хотя этот проект Apple все еще находится на очень ранних стадиях, Bloomberg сообщает, что компания уже начала работать над мобильным роботом, который может следовать за пользователями по дому, а также имеет уже готовую машину, которая размещается на столе и может перемещать свой экран, ориентируя его на изменяющееся положение человека в пространстве. Это, например, позволит имитировать движения головы, а также улучшит опыт видеозвонков.

Поскольку в финальном варианте эти роботы должны иметь возможность самостоятельно передвигаться, чтобы следовать за человеком и выполнять такие действия, как мытье посуды, например, компания также рассматривает возможность использования алгоритмов ИИ для навигации. Согласно сообщению, за них отвечает группа по разработке домашних устройств Apple. К команде также присоединился по меньшей мере один инженер, который до недавнего времени работал над электромобилями.

Понятно, что роботы не похожи на смартфоны или любые другие устройства, которыми мы пользуемся ежедневно. Поэтому Apple волнуется, заплатят ли люди высокую цену за устройства для помощи по дому. Издание пишет, что руководители все еще не могут прийти к согласию относительно того, должна ли компания продолжать работать над этими проектами.

Гурман ранее сообщал, что Apple, возможно, продала свои наработки в сфере электромобиля за 100 000 долларов. Компания, как сообщается, сосредоточила все свое внимание на Vision Pro и новых продуктах для дома, которые также включают домашний хаб-устройство с дисплеем, напоминающим iPad.