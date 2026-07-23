Ford сделала ставку на Apple –: новые электромобили будут оснащены глубокой интеграцией с Apple Maps

Apple выходит на новый уровень сотрудничества с автопроизводителями. Компания представила технологию, которая позволит интегрировать ее навигационные сервисы непосредственно в автомобили, а первым партнером стала компания Ford.

Apple анонсировала новый набор инструментов для разработчиков под названием MapKit for Automotive, который позволит автопроизводителям встраивать Apple Maps непосредственно в мультимедийные системы автомобилей. Первой компанией, которая воспользуется новой платформой, станет Ford. Об этом пишет TechCrunch.

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Почему Ford выбрала Apple для своих будущих электромобилей?

Как сообщает TechCrunch, дебют технологии состоится в 2027 году вместе с новым среднеразмерным электрическим пикапом Ford стоимостью около 30 000 долларов США. Автомобиль станет первой моделью на новой универсальной платформе UEV (Universal Electric Vehicle), которая ляжет в основу будущей линейки электромобилей бренда.

В отличие от Apple CarPlay, который лишь транслирует приложения с iPhone на экран автомобиля, новая система будет работать непосредственно на бортовом компьютере транспортного средства.

Благодаря этому водители получат доступ к полноценным возможностям Apple Maps без необходимости подключать смартфон. Система сможет отображать информацию о дорожной обстановке в режиме реального времени, авариях и пробках, искать адреса и компании, а также показывать расширенные данные об объектах на карте.

Особое внимание Apple уделяет функциям для электромобилей. В частности, навигация будет автоматически рассчитывать маршруты с учетом особенностей электротранспорта и предлагать оптимальные зарядные станции по пути.

Как Apple поможет увеличить запас хода электромобилей?

Одной из ключевых функций станет интеллектуальная подготовка аккумулятора к зарядке.

Система сможет заранее нагревать или охлаждать аккумулятор перед прибытием на зарядную станцию. Такой процесс называют предварительным кондиционированием аккумулятора. Он позволяет обеспечить оптимальную температуру аккумулятора и сократить время зарядки.

Также водители получат пошаговые голосовые подсказки на естественном языке и более точные рекомендации по энергоэффективному маршруту. Интеграция Apple Maps нужна Ford не только для навигации. Компания подтвердила, что данные с карт будут использоваться новым поколением системы помощи водителю BlueCruise. Обновленная версия комплекса должна появиться уже в следующем году.

По словам Ford, система сможет самостоятельно сопровождать автомобиль на протяжении всей поездки по автомагистрали, включая съезды и въезды на трассу. В перспективе компания планирует реализовать так называемую автономность "от точки до точки", аналогичную тому, что сегодня предлагает Tesla в своей системе Full Self-Driving (Supervised).

Следующим шагом Ford называет переход к режимам управления, не требующим постоянного наблюдения со стороны водителя. Такие возможности компания планирует развивать до 2028 года.

Не только для частных водителей

Ford также рассчитывает использовать новую технологию в своем коммерческом подразделении Ford Pro, которое работает с корпоративными автопарками.

Благодаря интегрированным картам компании смогут более эффективно управлять транспортом, отслеживать местонахождение служебных автомобилей и быстрее направлять водителей к новым объектам или клиентам.

Кроме того, Apple и Ford упомянули о потенциальных сценариях взаимодействия автомобиля с умным домом. Например, система может автоматически открывать гаражные ворота или включать освещение, когда автомобиль приближается к дому.

Apple заявила, что MapKit for Automotive будет доступен всем автопроизводителям, однако именно Ford стала первым официальным партнером компании. Стороны уже заключили коммерческое соглашение, хотя его финансовые условия не разглашаются. Для Apple это еще один шаг к расширению присутствия в автомобильной отрасли после свертывания собственного проекта по созданию электромобиля. Для Ford – возможность сделать новое поколение электрокаров более технологичным и конкурентоспособным на рынке, где программное обеспечение становится не менее важным, чем сам автомобиль.