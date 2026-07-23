Apple анонсувала новий набір інструментів для розробників під назвою MapKit for Automotive, який дозволить автовиробникам вбудовувати Apple Maps безпосередньо в мультимедійні системи автомобілів. Першою компанією, яка використає нову платформу, стане Ford. Про це пише TechCrunch.

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Чому Ford обрала Apple для своїх майбутніх електромобілів?

Як повідомляє TechCrunch, дебют технології відбудеться у 2027 році разом із новим середньорозмірним електричним пікапом Ford вартістю близько 30 000 доларів США. Автомобіль стане першою моделлю на новій універсальній платформі UEV (Universal Electric Vehicle), яка ляже в основу майбутньої лінійки електромобілів бренду.

На відміну від Apple CarPlay, який лише транслює застосунки з iPhone на екран автомобіля, нова система працюватиме безпосередньо на бортовому комп'ютері транспортного засобу.

Завдяки цьому водії отримають доступ до повноцінних можливостей Apple Maps без необхідності підключати смартфон. Система зможе відображати інформацію про дорожній рух у реальному часі, аварії та затори, шукати адреси й компанії, а також показувати розширені дані про об'єкти на карті.

Окрему увагу Apple приділяє функціям для електромобілів. Зокрема, навігація автоматично розраховуватиме маршрути з урахуванням особливостей електротранспорту та пропонуватиме оптимальні зарядні станції на шляху.

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Однією з ключових функцій стане інтелектуальна підготовка акумулятора до заряджання.

Система зможе заздалегідь нагрівати або охолоджувати батарею перед прибуттям на зарядну станцію. Такий процес називають попереднім кондиціонуванням акумулятора. Він дозволяє забезпечити оптимальну температуру батареї та скоротити час заряджання.

Також водії отримають покрокові голосові підказки природною мовою та більш точні рекомендації щодо енергоефективного маршруту. Інтеграція Apple Maps потрібна Ford не лише для навігації. Компанія підтвердила, що дані з карт використовуватимуться новим поколінням системи допомоги водієві BlueCruise. Оновлена версія комплексу має з'явитися вже наступного року.

За словами Ford, система зможе самостійно супроводжувати автомобіль протягом усієї поїздки автомагістраллю, включно зі з'їздами та в'їздами на трасу. У перспективі компанія планує реалізувати так звану автономність "від точки до точки", подібну до того, що сьогодні пропонує Tesla у своїй системі Full Self-Driving (Supervised).

Наступним кроком Ford називає перехід до режимів керування, які не потребуватимуть постійного спостереження водія. Такі можливості компанія планує розвивати до 2028 року.

Не лише для приватних водіїв

Ford також розраховує використати нову технологію у своєму комерційному підрозділі Ford Pro, який працює з корпоративними автопарками.

Завдяки інтегрованим картам компанії зможуть ефективніше керувати транспортом, відстежувати місцезнаходження службових автомобілів і швидше спрямовувати водіїв до нових об'єктів або клієнтів.

Крім того, Apple і Ford згадали про потенційні сценарії взаємодії автомобіля з розумним будинком. Наприклад, система може автоматично відкривати гаражні ворота або вмикати освітлення, коли автомобіль наближається до дому.

Apple заявила, що MapKit for Automotive буде доступний усім автовиробникам, однак саме Ford стала першим офіційним партнером компанії. Сторони вже уклали комерційну угоду, хоча її фінансові умови не розголошуються. Для Apple це ще один крок до розширення присутності в автомобільній галузі після згортання власного проєкту електромобіля. Для Ford – можливість зробити нове покоління електрокарів більш технологічним і конкурентоспроможним на ринку, де програмне забезпечення стає не менш важливим, ніж сам автомобіль.