Apple працює над одним із наймасштабніших оновлень лінійки Mac за останні роки. Про це повідомляє агентство Bloomberg, яке опублікувало детальний огляд майбутніх пристроїв компанії. Якщо інформація підтвердиться, найближчими роками користувачів очікує оновлення практично всіх основних моделей – від MacBook Air до професійних Mac Studio. Про це пише 9to5mac.

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Які комп'ютери Apple готує найближчими роками?

За даними Bloomberg, до кінця 2026 року Apple планує випустити одразу кілька нових комп'ютерів. Серед них називають базову версію MacBook Pro, яка отримає процесор M6. Також очікується оновлення моноблоків iMac.

Окрему увагу приділяють новому поколінню професійних MacBook Pro з екранами діагоналлю 14 і 16 дюймів. За інформацією Bloomberg, ці ноутбуки отримають OLED-дисплеї та підтримку сенсорного керування, що стане однією з найпомітніших змін в історії лінійки MacBook Pro. Усередині працюватимуть процесори M5 Pro та M5 Max.

У звіті зазначається, що ці моделі "йдуть за графіком і можуть вийти наприкінці цього року або на початку наступного". Також повідомляється, що Apple вже тестує новинки під керуванням macOS 27.1, реліз якої, ймовірно, відбудеться наприкінці жовтня.

Що компанія готує на 2027 рік?

Наступний рік також має стати насиченим для користувачів Mac.

На початку 2027 року Apple, за інформацією Bloomberg, представить оновлену лінійку MacBook Air. Крім цього, компанія працює над повністю переробленою базовою версією MacBook Pro, яка вже використовуватиме процесор M7.

Ще однією несподіванкою може стати абсолютно новий ноутбук під назвою MacBook Neo. За даними видання, Apple тестує модель із мобільним процесором A19 Pro, який використовується не в комп'ютерах, а в інших пристроях компанії. Bloomberg також повідомляє, що виробник планує регулярно оновлювати MacBook Neo, додаючи нові кольори корпусу.

Плани Apple не обмежуються ноутбуками.

Як повідомляє Bloomberg, компанія тестує нові версії Mac mini. Вони мають отримати процесори M5 Pro та базовий M6. Також триває розробка нових Mac Studio. Для цих професійних комп'ютерів тестують конфігурації з процесорами M5 Max і M5 Ultra.

Втім, Bloomberg зазначає, що строки виходу цих моделей поки залишаються невизначеними. За інформацією агентства, усе залежить від ситуації з постачанням мікросхем пам'яті, оскільки саме цей фактор впливає на остаточні конфігурації та графік запуску нових пристроїв.

OLED-дисплеї можуть стати новим стандартом

У довгострокових планах Apple також є подальший перехід на OLED-екрани.

За інформацією Bloomberg, компанія розробляє MacBook Air з OLED-дисплеєм, який може дебютувати вже у 2028 році. Після цього аналогічну технологію, за даними агентства, планують використати й у новому поколінні iMac.

Якщо ці плани реалізуються, OLED поступово може стати стандартом для більшості комп'ютерів Apple, замінивши нинішні дисплеї в основних моделях. Усі наведені подробиці наразі ґрунтуються на інформації Bloomberg. Apple офіційно не підтверджувала дорожню карту майбутніх Mac, тому характеристики, строки виходу та перелік моделей можуть змінитися до моменту презентацій.