Apple работает над одним из самых масштабных обновлений линейки Mac за последние годы. Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое опубликовало подробный обзор будущих устройств компании. Если информация подтвердится, в ближайшие годы пользователей ждет обновление практически всех основных моделей – от MacBook Air до профессиональных Mac Studio. Об этом пишет 9to5mac.

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Какие компьютеры Apple готовит в ближайшие годы?

По данным Bloomberg, до конца 2026 года Apple планирует выпустить сразу несколько новых компьютеров. Среди них называют базовую версию MacBook Pro, которая получит процессор M6. Также ожидается обновление моноблоков iMac.

Особое внимание уделяется новому поколению профессиональных MacBook Pro с экранами диагональю 14 и 16 дюймов. По информации Bloomberg, эти ноутбуки получат OLED-дисплеи и поддержку сенсорного управления, что станет одним из самых заметных изменений в истории линейки MacBook Pro. Внутри будут работать процессоры M5 Pro и M5 Max.

В отчете отмечается, что эти модели "идут по графику и могут выйти в конце этого года или в начале следующего". Также сообщается, что Apple уже тестирует новинки под управлением macOS 27.1, релиз которой, вероятно, состоится в конце октября.

Что компания готовит на 2027 год?

Следующий год также должен стать насыщенным для пользователей Mac.

В начале 2027 года Apple, по информации Bloomberg, представит обновленную линейку MacBook Air. Кроме того, компания работает над полностью переработанной базовой версией MacBook Pro, в которой уже будет использоваться процессор M7.

Еще одним сюрпризом может стать совершенно новый ноутбук под названием MacBook Neo. По данным издания, Apple тестирует модель с мобильным процессором A19 Pro, который используется не в компьютерах, а в других устройствах компании. Bloomberg также сообщает, что производитель планирует регулярно обновлять MacBook Neo, добавляя новые цвета корпуса.

Планы Apple не ограничиваются ноутбуками.

Как сообщает Bloomberg, компания тестирует новые версии Mac mini. Они должны получить процессоры M5 Pro и базовый M6. Также продолжается разработка новых Mac Studio. Для этих профессиональных компьютеров тестируются конфигурации с процессорами M5 Max и M5 Ultra.

Впрочем, Bloomberg отмечает, что сроки выхода этих моделей пока остаются неопределенными. По информации агентства, все зависит от ситуации с поставками микросхем памяти, поскольку именно этот фактор влияет на окончательные конфигурации и график запуска новых устройств.

OLED-дисплеи могут стать новым стандартом

В долгосрочных планах Apple также предусмотрен дальнейший переход на OLED-экраны.

По информации Bloomberg, компания разрабатывает MacBook Air с OLED-дисплеем, который может дебютировать уже в 2028 году. После этого аналогичную технологию, по данным агентства, планируют использовать и в новом поколении iMac.

Если эти планы будут реализованы, OLED постепенно может стать стандартом для большинства компьютеров Apple, заменив нынешние дисплеи в основных моделях. Все приведенные подробности на данный момент основаны на информации Bloomberg. Apple официально не подтверждала дорожную карту будущих Mac, поэтому характеристики, сроки выхода и перечень моделей могут измениться к моменту презентаций.