Пользователи разъярены тем, куда Apple собирается интегрировать рекламу

Реклама - основной источник дохода для многих компаний и организаций. Apple - другой случай: она получает больше всего денег от продажи устройств, а рекламные доходы являются скорее приятным дополнением. Похоже, компания собирается увеличить эту долю, добавив рекламу в один из своих самых популярных сервисов. Пользователи уже выразили свое возмущение.

Детали

В свежем выпуске своей традиционной колонки Power On журналист Марк Гурман пишет, что Apple пытается увеличить свои доходы от сервисов за счет размещения рекламы в приложении карт Apple Maps. Реклама не является чем-то новым для компании, ведь она уже давно пытается зарабатывать, размещая рекламу в App Store, Apple News и приложении Stocks. Но "Карты" всегда были свободными от рекламы. Теперь, похоже, это изменится, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Гурман сообщает, что хотя Apple и раньше рассматривала возможность размещения рекламы в "Картах", сейчас она начала действительно серьезно обдумывать эту идею. Первоначальный план, который все еще рассматривается, заключался в том, чтобы реклама работала подобно рекламе в Google Maps, где компании платят за то, чтобы появляться выше в результатах поиска. Согласно источнику, именно этот способ имеет самые высокие шансы быть реализованным.

Никаких сроков запуска пока что нет. Очевидно, что компания сначала должна провести тестирование этого обновления, прежде чем его внедрять. Но это уже сейчас вызывает лавину гневных и разочарованных реакций.

Я понимаю, что Apple пытается делать это со вкусом, но это скользкая дорожка, где бухгалтеры понимают, что они могут получить дополнительный доход за небольшие усилия. Весь смысл платить больше за продукцию Apple заключается в том, чтобы избежать побочных накруток — за исключением того, что Apple продает свои собственные услуги, с чем я, честно говоря, тоже не согласен,

– пишет один из пользователей форума Hacker News.

Он добавляет, что если бы хотел, чтобы его "оборудование субсидировалось рекламодателями", то "остался бы на Android".

Очевидно, что все пока находится только на этапе рассмотрения, и компания еще сама не знает, как в итоге все это будет выглядеть. App Store уже давно заполнен платными результатами поиска. Поэтому, если все это будет реализовано похожим образом, вы можете примерно понять будущее нововведение уже сейчас.