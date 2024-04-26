Apple уволила директора по маркетингу из-за плохих продаж Vision Pro: он работал там 36 лет

После более трех десятилетий работы в Apple Фрэнк Казанова, старший директор по маркетингу Vision Pro, попрощался с технологическим гигантом. Казанова, который сыграл ключевую роль в разработке и запуске гарнитуры, объявил о своем увольнении через LinkedIn. Хотя Apple хранит молчание по этому поводу, есть предположение, что увольнение Казановы связано с вялыми продажами Vision Pro.

Казанова занимал в Apple разные должности, приобщаясь к продвижению нескольких продуктов. В 2019 году он взял на себя роль первого руководителя отдела маркетинга дополненной реальности Apple, а затем перешел к надзору за разработкой гарнитуры.

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Однако Vision Pro стоимостью 3499 долларов не оправдал прогнозов Apple по продажам. Аналитики, в частности Минг-Чи Куо, отмечают значительное сокращение планов компании по поставкам.

Кроме того, есть признаки того, что Apple может задержать выпуск обновленной версии гарнитуры, которая изначально была запланирована на 2025 год, а теперь ожидается не ранее 2027 года. Эта задержка связана с необходимостью существенного редизайна продукта, направленного на повышение его привлекательности для потребителей.

Эры Vision Pro не произошло

В начале 2024 года Apple выпустила долгожданную гарнитуру дополненной реальности Vision Pro. Оглядываясь на несколько месяцев, которые устройство находилось на рынке, можно утверждать, что его не постиг бешеный успех, хотя Apple вроде бы и не рассчитывала на невероятную популярность продукта.

Несмотря на интересные, смешные и даже впечатляющие видео применения Vision Pro от ее владельцев и техно энтузиастов, на практике оказалось, что устройство довольно не удобным и требует доработки. Кроме того, продукт подвергся немало критики относительно формфактора, автономности и других аспектов использования.

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И хотя рядовому пользователю может показаться, что Vision Pro довольно успешный гаджет, Apple, очевидно, рассчитывала на большую популярность гарнитуры. Несмотря на громкие заявления обозревателей, Vision Pro не стала чем-то прорывным и революционным. Для этого нужно больше времени, наработок и итераций девайса, однако Apple, похоже, не довольна последствиями релиза.