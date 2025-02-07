Президентство Трампа создало для Apple две серьезные угрозы

Apple начинает чувствовать определенное влияние от смены приоритетов во власти США. Компания столкнулась с двумя серьезными угрозами, которые могут повлиять на ее бизнес, но при этом все выглядит так, как будто никто по этому поводу не волнуется.

Что происходит с Apple

В новом отчете журналиста и главного инсайдера Apple Марка Гурмана говорится о том, что ориентация на Китай "ставит [компанию] в центр геополитической борьбы". Он называет трамповские тарифы и месть со стороны Пекина самыми большими угрозами для бизнеса. Учитывая, что на Китай приходится значительный процент прибыли из-за его огромного населения, это может привести к проблемам в целом в компании, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Поэтому, по мнению Гурмана, есть две основные угрозы:

10% тариф на импорт из Китая может поднять цены на конечные продукты компании , сделав их менее привлекательными в глазах покупателей в США. Поскольку Apple все еще в основном производит свою продукцию в Китае, это может стоить ей очень дорого. Перенос заводов в Индию или Вьетнам, хотя и было объявлено некоторое время назад, сейчас, как представляется, затормозило. По крайней мере никаких новостей об этом не было уже около года. Единственное исключение – в декабре 2024 года мы узнали, что компания перенесет производство AirPods в Индию. Что касается смартфонов, планшетов и ноутбуков, то они до сих пор в основном собираются в Китае.

, сделав их менее привлекательными в глазах покупателей в США. Поскольку Apple все еще в основном производит свою продукцию в Китае, это может стоить ей очень дорого. Перенос заводов в Индию или Вьетнам, хотя и было объявлено некоторое время назад, сейчас, как представляется, затормозило. По крайней мере никаких новостей об этом не было уже около года. Единственное исключение – в декабре 2024 года мы узнали, что компания перенесет производство AirPods в Индию. Что касается смартфонов, планшетов и ноутбуков, то они до сих пор в основном собираются в Китае. Возможное антимонопольное расследование в отношении App Store со стороны китайского правительства. Хотя никаких объявлений или анонсов со стороны Пекина еще не было, мы знаем, что власти страны уже взялась за Google и присматривается к Intel. Регуляторы начали проверки, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие тех или иных нарушений. Понятно, что все это делается именно сейчас не для соблюдения правил, а только чтобы отомстить Соединенным Штатам, создав неудобства для их компаний.

На самом деле здесь можно назвать еще несколько дополнительных угроз, в том числе и тарифы для других стран, а также тариф на поставку чипов из Тайваня. Хотя США уже давно признали полупроводниковую промышленность вопросом национальной безопасности, то есть критически важным для экономики и обороны, Трамп не стесняется угрожать налогами для таких компаний, как TSMC. Понятно, что подорожание процессоров также приведет к повышению цен на готовые устройства, которые поставляются с передовыми чипами, изготовленными на заводах TSMC.

Больше мнений

В статье Гурмана также освещается взгляд его коллеги из Bloomberg. Анураг Рана пишет: "Не аппаратная часть вызывает беспокойство, а негативная реакция на Apple из-за усиления антиамериканской риторики. Большей проблемой является проверка App Store, что является долгосрочной проблемой для одного из самых прибыльных бизнесов компании".

Если Apple начнет ассоциироваться с новыми антиамериканскими настроениями, это, безусловно, может привести к тому, что ее текущие проблемы с Китаем будут казаться незначительными по сравнению с потенциальным долгосрочным ударом. И это может повлиять на результат любого потенциального расследования в отношении компании в любой точке мира.

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Никто не паникует

Все же, судя по всему, ни Apple, ни Уолл-стрит не волнуются. По крайней мере по их поведению и отсутствующей реакции можно делать именно такой вывод.

Акции Apple немного снизились за год, но не настолько, как у некоторых ее конкурентов. В основном инвесторы довольны результатами деятельности компании и ее будущими перспективами. Указания Apple относительно следующего финансового квартала были хорошо восприняты. Марк Гурман пишет, что все это выглядит так, будто Apple и Уолл-стрит предсказали, что так произойдет, и с оптимизмом смотрят на пути решения проблемы.

Возможно, это потому, что во время первого срока президента Трампа Apple получила освобождение от пошлин. И потому, что, несмотря на обострение отношений между США и Китаем во время этого срока, Apple смогла избежать значительного ущерба для себя.