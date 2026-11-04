Apple Music позволит записывать видео с караоке на iPhone

Как будет работать Selfie Sing в Apple Music

Новая функция Selfie Sing станет развитием караоке-режима Apple Music Sing, который компания представила в 2022 году. Если раньше пользователи могли приглушать оригинальный вокал и петь под музыку, то теперь они смогут одновременно записывать собственное исполнение на видео.

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Во время записи текст песни будет отображаться на экране и синхронно прокручиваться в такт музыке. Для этого нужно выбрать композицию в Apple Music и включить камеру.

По завершении записи пользователь сможет сохранить видео или поделиться им с друзьями. Также перед сохранением можно будет настроить звучание голоса с помощью специальных эффектов.

Какие эффекты и песни будут доступны

В Selfie Sing будет несколько аудиоэффектов для обработки голоса. Среди них:

Megaphone – эффект громкоговорителя.

Echo – эхо голоса.

Concert Hall – имитация звучания концертного зала.

Studio – студийный эффект.

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Кроме того, пользователи смогут регулировать громкость своего голоса во время записи. При этом новая функция будет работать не со всем каталогом Apple Music. Для нее компания подготовила отдельный плейлист с композициями, подходящими для караоке.

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Среди уже доступных в нем песен – Since U Been Gone Келли Кларксон, What Makes You Beautiful группы One Direction, Like a Virgin Мадонны, ...Baby One More Time Бритни Спирс и 9 to 5 Долли Партон.

Selfie Sing станет частью iOS 27.3. Бета-версия этого обновления уже доступна для загрузки, а полноценный релиз ожидается в декабре 2026 года.

Помимо новой караоке-функции, iOS 27.3 должна принести дополнительные возможности искусственного интеллекта для Siri и обновленный дизайн приложения "Здоровье".