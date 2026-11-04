Apple Music дозволить записувати відео з караоке на iPhone

Як працюватиме Selfie Sing в Apple Music

Нова функція Selfie Sing стане розвитком караоке-режиму Apple Music Sing, який компанія представила у 2022 році. Якщо раніше користувачі могли приглушувати оригінальний вокал і співати під музику, то тепер вони зможуть одночасно записувати власне виконання на відео.

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Під час запису текст пісні відображатиметься на екрані та синхронно прокручуватиметься відповідно до музики. Для цього потрібно вибрати композицію в Apple Music і ввімкнути камеру.

Після завершення запису користувач зможе зберегти відео або поділитися ним із друзями. Також перед збереженням можна буде налаштувати звучання голосу за допомогою спеціальних ефектів.

Які ефекти та пісні будуть доступні

Selfie Sing матиме кілька аудіоефектів для обробки голосу. Серед них:

Megaphone – ефект гучномовця.

Echo – відлуння голосу.

Concert Hall – імітація звучання концертного залу.

Studio – студійний ефект.

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Крім того, користувачі зможуть змінювати гучність власного голосу під час запису. Водночас нова функція не працюватиме з усім каталогом Apple Music. Для неї компанія підготувала окремий плейлист із композиціями, які підходять для караоке.

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Серед уже доступних у ньому пісень – Since U Been Gone Келлі Кларксон, What Makes You Beautiful гурту One Direction, Like a Virgin Мадонни, ...Baby One More Time Брітні Спірс і 9 to 5 Доллі Партон.

Selfie Sing стане частиною iOS 27.3. Бета-версія цього оновлення вже доступна для завантаження, а повноцінний реліз очікується у грудні 2026 року.

Окрім нової караоке-функції, iOS 27.3 має принести додаткові можливості штучного інтелекту для Siri та оновлений дизайн застосунку «Здоров'я».