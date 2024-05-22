Apple исправляет ошибку

Компания выпустила обновление для iOS и iPadOS, чтобы устранить сбой, возникший в предыдущем обновлении до версии 17.5. Как заявляет Apple, обновление "устраняет редкую проблему, когда фотографии, которые подверглись повреждению базы данных, могли снова появляться в медиатеке "Фото", даже если они были удалены".

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Как мы ранее отмечали, некоторые пользователи на Reddit видели, что фотографии, которые были удалены не только несколько недель назад, но и месяцы и годы назад, возвращаются на их устройства.

Так, один человек сообщил, что увидел, как фотографии, сделанные в далеком 2010 году.

Один из пользователей обнаружил в своей галерее NSFW-контент, также созданный и удаленный несколько лет назад, когда COVID развел его с партнершей.

Другой пользователь сообщил, что его удаленные фотографии появились на iPad, который он продал другу.

Это представляло серьезную угрозу конфиденциальности, а также поднимало вопрос: где и зачем Apple столько времени хранит эти фотографии?

Компания всегда очень быстро реагирует на проблемы, связанные с конфиденциальностью и безопасностью. Но не всегда, как в этом случае, что-то объясняет. Так, например, она, хоть и выпустила обновление с исправлением, никаких объяснений того, почему так происходило, мы не получили.

Не до конца понятно, что подразумевается под формулировкой "подверглись повреждению базы данных". Возможно, компания хотела сказать, что такие повреждения приводили к тому, что фотографии не удалялись на самом деле, продолжая существовать на устройствах или в облаке, но были невидимы для пользователя. Поэтому исправив внутреннюю ошибку в операционной системе, которая приводила к этому неудалению, они снова могли стать видимыми.

Как бы там ни было, некоторые западные издания отправили запросы в компанию по поводу этой ситуации, хотя Apple пока молчит. Тем временем вы можете скачать обновление iOS 17.5.1 уже сейчас, чтобы избежать неудобных ситуаций.