Apple виправляє помилку

Компанія випустила оновлення для iOS та iPadOS, щоб усунути збій, що виник в попередньому оновленні до версії 17.5. Як заявляє Apple, оновлення "усуває рідкісну проблему, коли фотографії, які зазнали пошкодження бази даних, могли знову з'являтися в медіатеці "Фото", навіть якщо вони були видалені".

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Як ми раніше зазначали, деякі користувачі на Reddit бачили, що фотографії, які були видалені не лише кілька тижнів тому, але й місяці та роки тому, повертаються на їхні пристрої.

Так, одна людина повідомила, що побачила, як фотографії, зроблені в далекому 2010 році.

Один з користувачів виявив у своїй галереї NSFW-контент, також створений і видалений кілька років тому, коли COVID розлучив його з партнеркою.

Інший користувач повідомив, що його видалені фотографії з'явилися на iPad, який він продав другу.

Це становило серйозну загрозу конфіденційності, а також порушувало питання: де й навіщо Apple стільки часу зберігає ці фотографії?

Компанія завжди дуже швидко реагує на проблеми, пов'язані з конфіденційністю та безпекою. Але не завжди, як у цьому випадку, щось пояснює. Так, наприклад, вона, хоч і випустила оновлення з виправленням, жодних пояснень того, чому так відбувалося, ми не отримали.

Не до кінця зрозуміло, що мається на увазі під формулюванням "зазнали пошкодження бази даних". Можливо, компанія хотіла сказати, що такі пошкодження призводили до того, що фотографії не видалялися насправді, продовжуючи існувати на пристроях чи в хмарі, але були невидимі для користувача. Тож виправивши внутрішню помилку в операційній системі, яка призводила до цього невидалення, вони знову могли стати видимими.

Хай там як, деякі західні видання відправили запити до компанії з приводу цієї ситуації, хоча Apple поки мовчить. Тим часом ви можете завантажити оновлення iOS 17.5.1 уже зараз, щоб уникнути незручних ситуацій.