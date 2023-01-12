Apple признали виновной в незаконном использовании технологий для Apple Watch

Американский суд признал Apple виновной в нарушении патента компании Masimo. В "умных" часах использовали пульсоксиметр, прав на которые купертиновцы не имели.

Судья Международной торговой комиссии (ITC) пришел к выводу, что при разработке Apple Watch компания нарушила авторские права. Теперь часам грозит запрет на импорт – вопрос об этом уже рассматривается.

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Что известно

Masimo обратилась в ITC с жалобой на Apple еще летом 2021 года. Компания заявила о нарушении сразу пяти своих патентов, однако при рассмотрении дела ей удалось убедить судью только в одном случае из пяти. Masimo требует прекратить продажи Apple Watch Series 6, Watch Series 7, 8, Ultra и SE, в которых используются пульсоксиметр – диагностическая технология для измерения уровня сатурации кислорода в крови (оксигенации). Теперь регулятор ITC рассмотрит вопрос, следует ли наложить запрет на поставки Apple Watch с этой функцией.

Генеральный директор Masimo Джо Киани сказал, что его компания рада, что судья "сделал этот важный первый шаг к ответственности". Киани продолжил, сказав, что "Apple аналогичным образом нарушает права и других компаний" и что "постановление разоблачает Apple как компанию, которая берет инновации других компаний и переупаковывает их".

Тем временем Apple в своем заявлении обвинила Masimo в том, что именно она скопировала ее интеллектуальную собственность.

В Apple наши команды без устали работают над созданием продуктов и услуг, которые предоставляют пользователям ведущие в области функции для здоровья, хорошего самочувствия и безопасности. Компания Masimo пытается воспользоваться этими многочисленными инновациями, представляя устройство, копирующее Apple Watch и нарушающее нашу интеллектуальную собственность, а также пытающееся устранить конкуренцию с рынка. Мы со всем уважением не согласны с сегодняшним решением и с нетерпением ждем полного рассмотрения дела комиссией,

– заявил представитель компании.

Решение судьи является лишь предварительным постановлением, отражающим выводы, сделанные ITC во время расследования, но окончательное решение по делу будет вынесено не ранее 10 мая.