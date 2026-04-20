Выход новых MacBook Pro с сенсорным экраном откладывается

Из-за глобального дефицита памяти и чипов Apple может перенести запуск следующих MacBook Pro и Mac Studio. По слухам, обновленные модели выйдут позже, чем ожидалось, сдвинутых в сторону 2027 года.

По данным инсайдерских источников, планы Apple по выпуску новых устройств могут измениться из-за нехватки микрочипов и памяти на глобальном рынке. Об этом пишет Macrumors.

Когда теперь ждать новых MacBook Pro и Mac Studio?

Ранее ожидалось, что обновленные 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с сенсорным экраном появятся в конце 2026 года или в начале 2027-го. Теперь же прогноз сместился в сторону более позднего срока – ближе к концу этого периода, то есть фактически в 2027 году.

По слухам, эти модели получат сразу несколько крупных обновлений. Среди них – новые процессоры M6 Pro и M6 Max, OLED-дисплей, более тонкий корпус и поддержка сенсорного управления. Также ожидается появление Dynamic Island, а интерфейс macOS 27 адаптируют под работу с прикосновением. В некоторых сообщениях даже упоминается возможное новое брендирование MacBook Ultra.

Как пишет Bloomberg, отдельно меняются планы относительно настольного компьютера Mac Studio. Ранее его обновление ожидали примерно в середине 2026 года, но теперь релиз прогнозируют на октябрь. Причина та же – дефицит компонентов.

В новой версии Mac Studio должны появиться чипы M5 Max и M5 Ultra. Текущая модель использует неоднородную конфигурацию M4 Max и M3 Ultra, поскольку Apple не выпускала M4 Ultra. При этом существенных изменений в дизайне устройства не ожидается.

Таким образом, по обновленным прогнозам, Mac Studio может появиться осенью 2026 года, тогда как новые MacBook Pro с сенсорным экраном – только в конце января 2027 года или позже.