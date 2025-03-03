Apple снова не успевает с искусственным интеллектом и все переносит: что теперь будет с Siri

Apple строит большие планы относительно своего голосового ассистента и функций искусственного интеллекта в нем. Однако задача оказалась более громоздкой, чем компания предполагала. Все ожидали, что интеграция ChatGPT в Siri появится в первых версиях iOS 18. Затем ее перенесли на более поздние обновления. Впоследствии инсайдеры уже сообщали о выпуске в iOS 19. Но вот все снова откладывается.

Новая Siri не выйдет ни в iOS 18, ни в iOS 19

Ранее сообщалось, что компания представит множество новых функций искусственного интеллекта в рамках Apple Intelligence с выпуском iOS 19 в конце этого года. Согласно новым данным, ситуация будет точь-в-точь такой, как и с текущей версией операционной системы: сначала нам дадут несколько мелких и менее важных функций, тогда как основные возможности поступят с последующими обновлениями позже того же года или следующего. Однако полноценной интеграции искусственного интеллекта в Siri не будет ни в начале, ни впоследствии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Apple работает над усовершенствованной версией Siri уже очень долго. Она превратится из простого голосового помощника, который воспринимал лишь ограниченное количество команд, на полноценного разговорного ассистента, с которым можно будет вести длинные беседы. Это будет похоже на функции живого общения в ChatGPT или Google Gemini, где вам не нужно нажимать на кнопку каждый раз, чтобы сказать новую фразу. Кроме того, Siri научится понимать контексты, помнить ваши особенности, вкусы, предпочтения, привычки, будет знать обо всем, что происходит на экране и в ваших сервисах, чтобы пользоваться всей полнотой информации для оказания эффективной помощи в различных сценариях.

Последние слухи говорили, что Siri с искусственным интеллектом будет доступна в 2026 году с выпуском iOS 19.4. Но в новой заметке журналист и инсайдер Марк Гурман утверждает, что компания отстает от графика, и не только в плане Siri, но и вообще всех основных функций iOS 19.

Гурман считает, что Apple не анонсирует новую разговорную Siri на своем мероприятии WWDC в июне этого года, а это означает, что обновленный голосовой ассистент не выйдет с iOS 19. Apple может сделать его частью iOS 20 в 2026 году. Так, по словам, инсайдера, думают и некоторые инженеры-программисты Apple, которые работают над технологией.

Apple безнадежно отстала в гонке ИИ. Пока другие компании уже давно выпустили огромные языковые модели, интегрируют их в различные устройства, выпустили уже несколько поколений голосовых возможностей и прочее, Apple месяцами не может выпустить какие-то мелкие функции, вроде генерирования эмодзи и стикеров в чатах.