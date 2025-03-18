iPhone 17 Air мог бы выйти без единого разъема USB-C, но есть причина, почему Apple передумала

Слухи и предположения относительно будущего продукта Apple, который получил вероятное название iPhone 17 Air, в последние месяцы приобрели большой размах. Устройство должно стать самым тонким iPhone в истории, заменив модель Plus в линейке. Однако, оказалось, что это не единственная фишка Air, которую рассматривали для новинки.

Никакого USB-C

Как пишет главный инсайдер Apple Марк Гурман в своей регулярной колонке Power On, Apple рассматривала возможность отказаться от порта USB-C в будущем iPhone 17 Air и выпустить свой первый в истории iPhone без порта. Этот шаг, хотя и заставит пользователей полагаться исключительно на беспроводную зарядку, может привести к созданию более изящного и обтекаемого устройства с лучшими характеристиками защиты от воды. Однако синхронизация данных через iCloud была бы единственным способом доступа к информации в этом случае, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Как бы заманчиво ни звучала такая идея, Apple решила отказаться от нее, говорит Гурман. iPhone 17 Air все-таки будет иметь порт USB-C. Такое решение приняли из-за регуляторного давления со стороны ЕС. Ранее Европейский Союз заставил Apple перейти с Lightning на USB-C, и теперь внимательно следит за выполнением нового закона. Но какой была бы реакция регуляторов, если бы iPhone вышел вообще без портов? Ответа на этот вопрос никто не имеет, а потому компания решила не рисковать.

Но с этой идеей никто не собирается прощаться. Гурман считает, что iPhone 17 Air является началом кардинальных изменений для всей линейки, открывая путь к "новому промышленному дизайну", в частности складного iPhone, панели которого также должны быть очень тонкими. Если новый iPhone Air, который выйдет уже этой осенью, будет успешным, Apple вернется к своему замыслу и снова попытается сделать iPhone без портов. После этого на новый стандарт могут перейти другие модели – все или часть.

Если Apple решится лишить свои смартфоны зарядного порта, это вполне может стать отраслевым стандартом. Другие производители пойдут тем же путем, поскольку iPhone всегда был своеобразным законодателем моды. В 2016 году Apple отказалась от 3,5-миллиметрового разъема для наушников в iPhone 7, а тогда многие конкуренты – даже тех, которые высмеивали и критиковали этот шаг – пошли тем же путем и убрали разъем для наушников из своих устройств. То же касается Dynamic Island: хотя у производителей смартфонов на Android нет необходимости делать большой вырез на экране, поскольку их смартфоны не имеют датчиков FaceID, некоторые все равно лепят Dynamic Island, чтобы быть похожими на Apple, и пытаются обыграть это причудливыми функциями.

Стоит напомнить, что это второе "окошко" в линейке iPhone всегда было проблемным. Базовую модель покупают хорошо, две более дорогие модели класса Pro – еще лучше. А модель, которая занимает это промежуточное место почему-то все всегда обходили стороной. В разное время на этой позиции были mini и Plus, но продавались обе очень плохо. Это заставило компанию искать альтернативу.

Цена нового Air может составлять примерно 900 долларов, что почти на том же уровне, что и iPhone 16 Plus.