Короткая жизнь Dynamic Island: Apple откажется от динамичного островка в будущих iPhone
Источник:PatentlyApple
Apple прислушалась к многочисленным жалобам и в 2022 году убрала массивную "челку" из iPhone. Но изменения были не очень кардинальными, ведь на его место пришел такой же большой и заметный вырез в верхней части экрана. Похоже, ненадолго.
Компания разрабатывает способ вообще отказаться от каких-либо вырезов в экране будущих моделей iPhone. В базе технологических патентов обнаружен документ, содержащий описание соответствующей технологии от Apple.
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Что известно
На самом деле, вариант здесь только один – размещение датчиков под дисплеем. И патент демонстрирует именно такой способ.
В документе говорится, что "дисплей может включать прозрачные области с одним или несколькими датчиками под ним вдоль верхней границы дисплея, в углу дисплея (например, закругленный угол дисплея), в центральной части вдоль верхнего края дисплея (например, вырез). Прозрачные области дисплея могут иметь разные формы и размеры".
Изображение из очередного патента Apple / Фото PatentlyApple
Иными словами, Apple может впервые отказаться от цельного модуля Face ID, соединенного с фронтальной камерой и датчиками света и приближения. Вместо этого перечисленные элементы будут "разбросаны" по всей площади дисплея, и будут работать через матрицу экрана.
Сама матрица при этом не будет прозрачной по всей площади – компания сделает отдельные области, в которых не будет подложки. Там и разместятся все нужные элементы.
Дисплеи состоят из многих слоев, наложенных друг на друга / Фото PatentlyApple
Подкранные датчики не могут похвастаться высокой скоростью работы, а передняя камера под матрицей довольно плохо снимает. Патент описывает решение этих проблем: в момент срабатывания датчиков прозрачная область экрана будет формироваться в вырезы или выемки без активного изображения.
Любопытно, что патент не ограничивается только смартфонами. Согласно ему, описанная технология может применяться в iPad, Mac, Apple Watch, проекционном дисплее для авто и в будущей гарнитуре AR/VR.