Новый робот от Apple выглядит как знаменитая лампа Pixar

Ранее Apple раскрыла информацию о работе над потребительскими роботами, опубликовав работу, в которой утверждается, что такие черты, как выразительные движения, являются ключевыми для удачного взаимодействия с человеком. Компания пишет, что, как и большинство животных, люди чувствительны к движению и тонким изменениям в движении. Именно поэтому ее новый робот уделяет движениям много внимания.

Apple показывает своего первого робота

Чтобы проиллюстрировать свой взгляд на эту концепцию, Apple отдает дань уважения Pixar, еще одной компании, основанной при содействии Стива Джобса. С момента дебюта Pixar в одноименном короткометражном фильме 1985 года лампа Luxo Jr. служила многолетним талисманом анимационной студии. Для своего исследования компания Apple также выбрала лампу как собственный "не-антропоморфный" пример. В конце концов, лампы не имеют никаких очевидных человеческих черт, но их можно заставить вести себя привычными для нас способами, сообщает 24 Канал со ссылкой на описание концепции, опубликованное на сайте препринтов arxiv.org.

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Для того, чтобы роботы могли более естественно взаимодействовать с людьми, дизайн движений роботов должен также интегрировать выразительные качества, такие как намерение, внимание и эмоции, наряду с традиционными функциональными соображениями, такими как выполнение задач и эффективность использования времени,

– отмечается в статье.

Иначе говоря, инженеры говорят, что даже нечеловекоподобные машины должны давать пользователю понимание того, что они их слушают.

Видео, опубликованное вместе со статьей, демонстрирует некоторые из этих движений. Неудивительно, что они в основном повторяют движения, которые мы видели у лампы Pixar. Это включает в себя те же самые детали, где абажур служит головой, а роборука заменяет шею и тело.

Как работают движения робота от Apple: видео

Наиболее интригующей частью видео, с точки зрения потенциального производства, является момент, когда пользователь обращается к роботу с запросом. В самом простом случае пока что безымянная машина работает как более кинетическая версия HomePod, Amazon Echo или другой умной колонки. Человек, стоящий перед лампой, задает вопрос, а робот отвечает голосом Siri.

Видео с разделенным экраном подчеркивает важность выразительных движений. На вопрос, какая погода на улице, одна версия просто констатирует ответ. Другая поворачивает голову, чтобы посмотреть в окно, будто вид из окна дает роботу вдохновение, на основе которого он может дать ответ. Это простой пример, но он наглядно демонстрирует, как даже небольшие движения затрагивают принципы работы нашего мозга. Знакомство с выразительными движениями помогает сформировать связь между человеком и объектом.

На видео можно увидеть, что в робота вмонтирована не только сама лампа для подсветки, но и проектор, который может транслировать картинку на стену или стол.

Хотите посмотреть видео? Получите его на стене.

Хотите, чтобы робот помог найти лучшее место для рамки на стене? Попросите его об этом, и он спроектирует контуры на лучшее с визуальной точки зрения место.

Нужна помощь с рисованием? Робот спроектирует контуры рисунка на бумагу, а вам останется только обвести.

Нужна помощь с математическими формулами? Держите подсказку прямо на тетради.

Он даже может спроецировать на стену картинку с лейкой, подсказывая, что вам пора полить ваше растение.

Как сообщалось ранее, Apple пытается выйти на рынок потребительской робототехники, и настольный подвижный робот будет лишь первым шагом. В итоге компания хочет создать целый ряд устройств для умного дома, которые будут объединяться в одну экосистему.

Ранние слухи описывали будущий релиз как "руку робота с прикрепленным к ней iPad". Эта рука, используя камеру планшета, могла бы следить за пребыванием человека в комнате и поворачиваться таким образом, чтобы всегда "смотреть" на него экраном, и чтобы пользователь мог всегда видеть, что там происходит. Вполне вероятно, что Apple разрабатывает и тестирует оба варианта, каждый из которых будет иметь свои преимущества и применения.

Дата возможного релиза первого робота Apple неизвестна.