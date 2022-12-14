Сторонние магазины приложений наконец-то приходят на iPhone и iPad

Apple сдалась под давлением регуляторов и многочисленных компаний, которые засыпали ее исками и претензиями. Производитель iPhone готовится разрешить альтернативные магазины приложений и загрузку приложений на iOS и iPadOS "извне".

Это станет частью масштабной реорганизации, направленной на соблюдение строгих требований ЕС, вступающих в силу в 2024 году. Речь идет лишь об изменениях для пользователей в Европе, однако позже они могут распространиться и на весь мир, если другие страны примут аналогичные законы.

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Что известно

Apple рассчитывает изменить правила установки приложений с выходом iOS 17, релиз которой состоится в 2023 году. По словам людей, осведомленных о ситуации, сотрудники отдела разработки программного обеспечения и предоставления услуг активно пытаются открыть ключевые элементы платформ Apple. В рамках изменений пользователи получат возможность загружать программное обеспечение сторонних разработчиков на свои iPhone и iPad без использования App Store, обходя ограничения Apple и комиссию до 30%, которую она налагает на платежи.

Предугадать последствия такого исторического для Apple шага пока достаточно сложно.

С одной стороны, корпорация на протяжении всей своей истории справедливо ссылалась на вопросы безопасности, запрещая посторонние магазины приложений и загрузку из неизвестных источников. Таким образом операционные системы компании всегда были лучше защищены от вредоносного программного обеспечения, чем у главного конкурента в лице Google, позволяющего установку на Android приложений из apk-файлов, загруженных из любых источников. Поэтому теперь устройства пользователей окажутся под угрозой нашествия вирусов.

С другой стороны, это привело фактически к монополии и доминированию на рынке. Компания требует от разработчиков комиссию в 30% за все транзакции и угрожает удалением тем, кто добавляет платежи вне экосистемы Apple. Создатели программ просто не имеют выбора и должны подчиниться жестким правилам компании, удерживая для владельцев iPhone более высокие цены, чем для пользователей Android. Теперь Apple, вероятнее всего, потеряет какую-то часть доходов.

Напомним, новый европейский закон, получивший название "Закон о цифровых рынках", вступает в силу в ближайшие месяцы, но компании не обязаны соблюдать все правила до 2024 года. Чиновники США и других стран настаивают на принятии подобных законов, но пока не продвинулись так далеко, как ЕС. Закон предписывает технологическим компаниям разрешить установку посторонних приложений и разрешить пользователям легче изменять настройки по умолчанию. Правила также требуют, чтобы службы обмена сообщениями работали вместе и чтобы внешние разработчики получали равный доступ к основным функциям в приложениях и сервисах.