Apple анонсировала iPadOS 27, watchOS 27, visionOS 27 и macOS Golden Gate 27: ключевые обновления

На ежегодной конференции WWDC 2026 корпорация Apple представила масштабное обновление своего программного обеспечения. Новые версии операционных систем для компьютеров, планшетов, часов и гарнитур измененной реальности обещают переосмыслить привычное взаимодействие с популярными устройствами.

Чего ожидать от новых операционных систем?

Во время презентации разработчики сосредоточили внимание на глубокой интеграции искусственного интеллекта и совершенствовании визуального языка интерфейсов. Центральным событием стал анонс macOS 27, которая получила официальное название Golden Gate. Эта версия напоминает стратегию выпуска Mac OS X Snow Leopard в 2009 году, поскольку основные усилия инженеры направили на оптимизацию производительности и совершенствование внутренних технологий, пишет издание 9to5Mac.

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Одним из ключевых визуальных изменений стала доработка концепции Liquid Glass, которую впервые ввели в предыдущей версии macOS Tahoe. Пользователи жаловались на определенную незавершенность этого дизайна, поэтому в Golden Gate разработчики представили более изящный вид элементов управления.

Теперь приложения имеют унифицированную панель инструментов в верхней части, а боковая панель расширяется до самого края окна.

Также система получила фиксированный радиус скругления углов для всех окон, что решает проблему визуальной непоследовательности, которая наблюдалась ранее.



Радиус угла окна / Изображение Apple



Программы теперь имеют единую панель инструментов вверху, а боковая панель расширяется до края окна / Изображение Apple

Новая эра Siri и искусственного интеллекта

Важным этапом развития экосистемы стало появление Siri AI – существенно обновленного голосового помощника, работающего на базе технологий Gemini от Google. Новая архитектура поиска позволяет системе эффективнее индексировать содержимое, исправляя давнюю проблему Finder, когда поиск файлов и папок мог работать некорректно. Siri AI получила отдельное приложение и возможность полной кастомизации голоса, включая настройки темпа речи и экспрессивности.

Помощник теперь лучше понимает контекст того, что происходит на экране, и использует как локальные модели обработки данных на устройстве, так и облачные решения для сложных запросов. Это обновление также коснулось функций детской безопасности, которые Apple существенно переделала на всех своих платформах.

iPadOS 27: профессиональные возможности и контроль

Обновление для планшетов развивает идеи производительности, заложенные в прошлом году. В iPadOS 27 появилась возможность постоянного отображения строки меню на экране, что приближает опыт использования планшета к полноценному компьютеру. Также разработчики добавили функцию изменения размера окон для приложений, созданных для iPhone, что значительно улучшает многозадачность.

Система стала работать быстрее благодаря общей оптимизации кода. Кроме Siri AI, пользователи получили обновленный интерфейс Screen Time для управления детскими устройствами и новую интеллектуальную систему поиска. Название активной программы теперь отображается непосредственно в строке состояния, что помогает лучше ориентироваться в открытых окнах.

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Обновления для Apple Watch и Vision Pro

Для владельцев умных часов Apple подготовила watchOS 27, где главный акцент сделали на энергоэффективности и точности. Система теперь лучше отслеживает шаги и эффективнее определяет попадание воды в корпус устройства. Среди интересных нововведений – появление динамической сетки приложений, улучшение Wi-Fi-соединения и внедрение функции "гостевого ключа". Также технология GymKit, которая ранее была эксклюзивом для часов, теперь доступна и на iPhone, сообщает 9to5Mac.

Несмотря на сложную ситуацию на рынке и разговоры о темпах продаж Vision Pro, Apple продолжает развивать visionOS. В 27-й версии системы появилась возможность превращать обычные панорамные снимки в объемные пространственные сцены. Пользователи теперь могут использовать свои панорамы как иммерсивные среды для полного погружения. Кроме этого, карты Apple Maps получили улучшенную функцию Flyover, а вся система перешла на использование нового поколения Apple Intelligence.

Разработчики уже выпустили бета-версии новых систем для участников программы тестирования, а публичные версии ожидаются в июле. Финальные релизы всех операционных систем станут доступными для пользователей осенью 2026 года.