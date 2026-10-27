Apple представила iMac с чипом M6 впервые за два года

Apple представила новую версию моноблока iMac с чипом M6. Предыдущее обновление компьютера состоялось два года назад. Новинка сохранила 24-дюймовый дисплей Retina с разрешением 4,5K, но получила более новый процессор и поддержку Wi-Fi 7. Об этом пишет Macrumors.

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Что изменилось в новом iMac?

В зависимости от конфигурации компьютер оснащается центральным процессором с 10 или 12 ядрами и графическим процессором с таким же количеством ядер. Обе версии в стандартной комплектации имеют 16 ГБ объединенной памяти и накопитель на 256 ГБ.

Apple не изменила цветовую палитру по сравнению с предыдущим поколением iMac с чипом M4. Компьютер доступен в синем, зеленом, розовом, желтом, фиолетовом, оранжевом и серебристом цветах.

Сколько стоит iMac с M6 и когда он поступит в продажу?

Apple установила стартовую цену на новый iMac на уровне 1499 долларов за версию с 10-ядерным процессором и двумя портами Thunderbolt/USB 4. Модель с 12-ядерным процессором стоит от 1699 долларов и имеет четыре порта Thunderbolt 4.

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Предзаказы в США откроются в среду, 28 октября, в 10:10 по тихоокеанскому времени, то есть в 19:10 по киевскому времени. Оформить их можно будет на официальном сайте Apple и через приложение Apple Store.

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Начало продаж запланировано на пятницу, 6 ноября 2026 года. Информацию о ценах и конфигурациях для других рынков компания в данном сообщении не уточнила.