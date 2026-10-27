Apple представила iMac із чипом M6 уперше за два роки

Apple представила нову версію моноблока iMac із чипом M6. Попереднє оновлення комп'ютера відбулося два роки тому. Новинка зберегла 24-дюймовий дисплей Retina з роздільною здатністю 4,5K, але отримала новіший процесор і підтримку Wi-Fi 7. Про це пише Macrumors.

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Що змінилося в новому iMac?

Залежно від конфігурації комп'ютер оснащується центральним процесором із 10 або 12 ядрами та графічним процесором із такою самою кількістю ядер. Обидві версії стандартно мають 16 ГБ об'єднаної пам'яті та накопичувач на 256 ГБ.

Apple не змінила палітру кольорів порівняно з попереднім поколінням iMac із чипом M4. Комп'ютер доступний у синьому, зеленому, рожевому, жовтому, фіолетовому, помаранчевому та сріблястому кольорах.

Скільки коштує iMac із M6 і коли він надійде у продаж?

Apple встановила початкову ціну на новий iMac на рівні 1499 доларів за версію з 10-ядерним процесором і двома портами Thunderbolt/USB 4. Модифікація з 12-ядерним процесором коштує від 1699 доларів і має чотири порти Thunderbolt 4.

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Передзамовлення у США відкриються в середу, 28 жовтня, о 10:10 за тихоокеанським часом, тобто о 19:10 за київським часом. Оформити їх можна буде на офіційному сайті Apple та через застосунок Apple Store.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Початок продажів запланований на п'ятницю, 6 листопада 2026 року. Інформацію про ціни та конфігурації для інших ринків компанія в наведеному повідомленні не уточнила.