Apple представляет M3 Ultra, свой самый мощный процессор

Наряду с новым MacBook Air на процессоре M4, Apple представила M3 Ultra, свой самый мощный и самый совершенный чип на сегодня. С ним компания нацелилась на удовлетворение потребностей опытных пользователей и профессионалов. Вот главное, что нужно знать о характеристиках новинки.

Характеристики и возможности M3 Ultra

В основе всех процессоров Apple лежит масштабируемая архитектура, которая обеспечивает дополнительную производительность и эффективность. Компания сначала производит базовый процессор, затем составляет вместе два чипа и получает версию Pro. Сложив три базовых единицы получаем модель Max. Наконец, после финальной сборки имеем чип с припиской Ultra в названии, самый мощный из всех, сообщает 24 Канал со ссылкой на Apple.

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Новый процессор M3 Ultra может обеспечить в 1,5 раза большую производительность, чем M2 Ultra предыдущего поколения, и в 1,8 раза большую производительность, чем M1 Ultra, благодаря 32-ядерной архитектуре.

80-ядерный графический процессор в составе M3 Ultra выводит недавно анонсированную Mac Studio на новый уровень производительности. Обеспечивая вдвое большую производительность, чем M2 Ultra, и в 2,6 раза большую производительность, чем M1 Ultra. Этот графический процессор может значительно быстрее справиться с такими требовательными задачами, как создание контента, 3D-визуализация и игры.

Mac Studio с M3 Ultra в своей максимальной конфигурации имеет до 512 гигабайт унифицированной оперативной памяти (это означает, что она может превращаться из оперативной в графическую память) для ресурсоемких рабочих процессов, таких как 3D-визуализация, визуальные эффекты и разработка искусственного интеллекта.

Среди других усовершенствований M3 Ultra – следующие:

Специальная технология объединяет 4 базовых чипа в один через более чем 10 000 сигналов, обеспечивая более 2,5 ТБ/с межпроцессорной пропускной способности с низкой задержкой, благодаря чему M3 Ultra выглядит в программном обеспечении как единый чип.

Благодаря вдвое большим ресурсам, чем у M3 Max, мультимедийный движок M3 Ultra способен обрабатывать гораздо больше видео одновременно. Чип предлагает специализированные, аппаратно-поддерживаемые механизмы кодирования и декодирования H.264, HEVC и четыре ProRes, что позволяет M3 Ultra воспроизводить до 22 потоков видео в формате 8K ProRes 422.

Движок дисплея поддерживает одновременно до восьми экранов Pro Display XDR с разрешением более 160 миллионов пикселей.

В этом также помогает поддержка стандарта Thunderbolt 5 со скоростью 120 Гбит/с.

Secure Enclave работает с аппаратно-проверенными технологиями защищенной загрузки и защиты от эксплуатации во время выполнения, чтобы обеспечить самый современный уровень безопасности.

На данный момент M3 Ultra доступен только в новом Mac Studio по стартовой цене 3 999 долларов. Поставки начнутся 12 марта 2025 года.