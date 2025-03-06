Характеристики та можливості M3 Ultra

В основі всіх процесорів Apple лежить масштабована архітектура, яка забезпечує додаткову продуктивність та ефективність. Компанія спочатку виготовляє базовий процесор, потім складає докупи два чипи й отримує версію Pro. Склавши три базових одиниці отримуємо модель Max. Нарешті, після фінального складання маємо чип з припискою Ultra в назві, найпотужніший з усіх, повідомляє 24 Канал з посиланням на Apple.

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Новий процесор M3 Ultra може забезпечити в 1,5 раза більшу продуктивність, ніж M2 Ultra попереднього покоління, і в 1,8 раза більшу продуктивність, ніж M1 Ultra, завдяки 32-ядерній архітектурі.

80-ядерний графічний процесор в складі M3 Ultra виводить нещодавно анонсовану Mac Studio на новий рівень продуктивності. Забезпечуючи вдвічі більшу продуктивність, ніж M2 Ultra, і в 2,6 раза більшу продуктивність, ніж M1 Ultra. Цей графічний процесор може значно швидше впоратися з такими вимогливими завданнями, як створення контенту, 3D-візуалізація та ігри.

Mac Studio з M3 Ultra в своїй максимальній конфігурації має аж до 512 гігабайтів уніфікованої оперативної пам'яті (це означає, що вона може перетворюватись з оперативної в графічну пам'ять) для ресурсомістких робочих процесів, таких як 3D-візуалізація, візуальні ефекти та розробка штучного інтелекту.

Серед інших удосконалень M3 Ultra – наступні:

Спеціальна технологія поєднує 4 базових чипи в один через більш ніж 10 000 сигналів, забезпечуючи понад 2,5 ТБ/с міжпроцесорної пропускної здатності з низькою затримкою, завдяки чому M3 Ultra виглядає в програмному забезпеченні як єдиний чіп.

Завдяки вдвічі більшим ресурсам, ніж у M3 Max, мультимедійний рушій M3 Ultra здатен обробляти набагато більше відео одночасно. Чип пропонує спеціалізовані, апаратно-підтримувані механізми кодування та декодування H.264, HEVC та чотири ProRes, що дозволяє M3 Ultra відтворювати до 22 потоків відео у форматі 8K ProRes 422.

Рушій дисплея підтримує одночасно до восьми екранів Pro Display XDR з роздільною здатністю понад 160 мільйонів пікселів.

У цьому також допомагає підтримка стандарту Thunderbolt 5 зі швидкістю 120 Гбіт/с.

Secure Enclave працює з апаратно-перевіреними технологіями захищеного завантаження та захисту від експлуатації під час виконання, щоб забезпечити найсучасніший рівень безпеки.

На цю мить M3 Ultra доступний тільки в новому Mac Studio за стартовою ціною 3 999 доларів. Поставки почнуться 12 березня 2025 року.