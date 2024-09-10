Apple прекращает производство старых чехлов FineWoven и представляет новые под брендом Beats

После вчерашнего события Apple наконец решила избавиться от своих ненавистных чехлов FineWoven, которые так критиковали пользователи. Вместо этого компания добавила в Apple Store новый чехол для iPhone под брендом Beats.

Прощай, FineWoven

Apple представила материал FineWoven в прошлом году в линейке iPhone 15 как новую экологически чистую альтернативу коже. Люди были скептически настроены, когда Apple объявила об этом, и их скептицизм оказался правильным, когда чехлы появились в продаже.

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Чехлы легко царапались, плохо держались и, в конце концов, не ощущались как продукт премиум-класса, хотя цена на них составляла 59 долларов.

Однако на вчерашнем мероприятии Apple больше не демонстрировала чехлы FineWoven, вместо этого представила только свои прозрачные и силиконовые чехлы.

Интересно, что кошелек FineWoven, похоже, все еще продается по цене 59 долларов.

Привет, Beats

После презентации iPhone 16 компания добавила новый фирменный чехол под брендом Beats в Apple Store.

Его описывают, как чехол, имеющий "жесткую поликарбонатную заднюю панель" и будет беспрепятственно работать с функцией Camera Control. Стоимость чехлов начинается от 49 долларов, подобно силиконовым и прозрачным чехлам Apple.

Они доступны в четырех цветах: Midnight Black, Summit Stone, Riptide Blue и Sunset Purple.

Все новые чехлы Apple / Фото Apple

Новые чехлы работают с MagSafe и "точно соответствуют дизайну и кнопкам iPhone 16".

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Самое интересное, что заказать их можно уже сегодня и получить до конца недели (по крайней мере в США, хотя сами смартфоны откроют предзаказ только в пятницу, а продаваться начнут еще через неделю.